«Metinvest B.V.» незначительно нарастил долю в «Запорожогнеупоре»

Материнская компания группы «Метинвест» - «Metinvest B.V.» (Нидерланды) незначительно нарастила свою долю в крупнейшем украинском производителе огнеупорных изделий "Запорожогнеупор" до 43,732% (2 млн 554,127 тыс. штук простых именных акций), с 43,714% ( 2 млн 553,070 тыс. штук акций) уставного капитала.

Об этом сообщило предприятие в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку со ссылкой на данные Национального депозитария Украины.

Также в сообщении говорится, что металлургический комбинат «Запорожсталь» увеличил размер пакета акций предприятия до 11,570% (675,733 тыс. штук акций) с 9,777% (571,018 тыс. штук акций) уставного капитала.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины в апреле 2013 года разрешил горно-металлургической компании «Metinvest B.V.» (Нидерланды) приобрести контрольный пакет акций «Запорожогнеупора».

Справка УНИАН. Metinvest B.V. – материнская компания группы «Метинвест», которая принадлежит Группе «Систем Кэпитал Менеджмент» (71,25%) и компании «Смарт-холдинг» (23,75%).

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

«Запорожогнеупор» - одно из крупнейших предприятий в Украине по производству огнеупорных изделий и материалов высокого качества. Предприятие производит широкий спектр огнеупорных материалов для металлургической, энергетической, пищевой промышленности, строительных материалов. Продукция предприятия широко используется в Украине, а также в странах СНГ и дальнего зарубежья - Алжире, Египте, Индии, Кубе, Пакистане, Турции и др.

Уставный капитал "Запорожогнеупора" составляет 75 млн 925,2 тыс. грн, номинал акции – 13 грн.