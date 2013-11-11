Госкомпания «Надра Украины» сократила прибыль на 37%

Национальная акционерная компания «Надра Украины» в январе-сентябре 2013 года сократила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 37% - до 0,637 млн грн с 1,012 млн грн, говорится в отчете компании.

Согласно документу, чистый доход компании за 9 месяцев 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 159,55 млн грн с 183,62 млн грн.

Валовая прибыль в январе-сентябре текущего года сократилась по сравнению с январем-сентябрем 2012 года до 18,755 млн грн с 19,614 млн грн.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Надра Украины» в первом полугодии 2013 года увеличила чистую прибыль по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 41% - до 289 тыс. грн с 205 тыс. грн

В июле 2013 года НАК «Надра Украины», после неудачной попытки в октябре 2012 года привлечь инвестора для разработки Шатравинского нефтяного месторождения, выбрала для этих целей компанию «Директория ЛТД».

Национальная акционерная компания "Надра Украины" создана в соответствии с Указом Президента Украины от 14 июня 2000 года "О мерах по повышению эффективности управления предприятиями в отрасли геологии" с целью улучшения обеспечения потребностей Украины в полезных ископаемых, сохранения и наращивания потенциала геологических предприятий.

В состав компании входят 13 геологоразведочных и специализированных предприятий.