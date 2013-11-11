Украина и Таиланд думают о совместном проекте по созданию беспилотника

Руководители украинских авиастроительных предприятий, входящих в состав государственного концерна «Укроборонпром», в рамках международной выставки «Defense & Security 2013» обсудили с тайской авиационной индустриальной компанией возможность совместного производства беспилотного летательного аппарата.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе концерна «Укрспецэкспорт» со ссылкой на президента и главного конструктора опытно-конструкторского бюро авиации общего назначения Александра Дашивця.

«В рамках выставки состоялась встреча с представителями Министерства обороны Таиланда и обсуждена возможность сотрудничества в создании совместного проекта беспилотного летательного аппарата с минимальными массогабаритными характеристиками», - цитирует пресс-служба Дашивця.

По его словам, организация производства может быть размещена на украинских авиационных предприятиях.

Кроме того, в ходе встречи стороны также обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в области технического обслуживания учебно-боевых самолетов типа Л-39, состоящих на вооружении ВВС Королевства Таиланд.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября 2011 года «Укрспецэкспорт» подписал контракт с представителями Вооруженных сил Королевства Таиланд о поставках новой партии бронетехники.

Государственный концерн «Укрспецэкспорт» в рамках выполнения межправительственных соглашений передал правительству Таиланда первую партию из 5 танков «Оплот» украинского производства.

Справка УНИАН. ГК "Укрспецэкспорт" является основным экспортером всех видов вооружений и военной техники (до 85% объема военно-технического сотрудничества). Компания объединяет ряд дочерних предприятий - производителей спецтехники. Главу компании назначает Президент Украины по согласованию с правительством и секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), а в ее оперативном управлении наибольший вес имеет СНБО.

Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.