Производство автомобилей в Украине сократилось на 43%

Производство автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 43% - до 38,2 тыс. штук, сообщила УНИАН пресс-служба ассоциации автопроизводителей Украины «УкрАвтоПром».

В частности, производство легковых автомобилей за 10 месяцев текущего года сократилось на 43,2% - до 34,918 тыс. штук, производство коммерческих автомобилей сократилось на 43,3% - до 1,551 тыс. штук, производство автобусов также сократилось - на 37,6%, до 1,78 тыс. штук.

Как сообщает пресс-служба, в октябре 2013 года в Украине было произведено 5,372 тыс. автотранспортных средств, что на 41,6% больше, чем в сентябре, и на 24,2% меньше аналогичного показателя прошлого года. Производство легковых автомобилей в октябре составило 4,911 тыс. единиц - на 45% больше, чем в предыдущем месяце, и на 25% меньше октября 2012 года.

Объемы выпуска коммерческих автомобилей в октябре составили всего 217 единиц (на 10,2% больше, чем в сентябре, и на 16,7% больше, чем в октябре 2012 года).

Октябрьский результат автобусного производства зафиксирован на отметке 244 единицы, что на 15% больше, чем в предыдущем месяце, и на 31% меньше показателя октября прошлого года.

Как сообщал УНИАН, производство автомобилей в Украине за январь-сентябрь 2013 года сократилось на 45,2% - до 32,9 тыс. штук по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).