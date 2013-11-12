В Казахстане промпроизводство за 10 месяцев выросло на 2,3%

Индекс физического объема промышленной продукции в Казахстане в январе-октябре текущего года в сравнении с аналогичным периодом 2012 года составил 102,3%, сообщило Агентство республики по статистике.

В горнодобывающей промышленности в отчетном периоде рост производства составил 3,2%, в обрабатывающей - 1,3%, в электроснабжении, подаче газа, пара и воздушном кондиционировании - 1,4%, передает РИА "Новости".

В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года увеличилась добыча сырой нефти, природного газа и руд цветных металлов. Возросло производство продуктов питания, напитков, продукции химической промышленности и машиностроения.

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