“Укроборонпром” за 9 месяцев увеличил объем производства на 35%

Госконцерн “Укроборонпром” в январе-октябре 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 35% - до 9,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили УНИАН в пресс-службе концерна.

«Прирост достигнут за счет роста производства продукции на экспорт (рост за 9 месяцев составил 53%), при этом производство на внутренний рынок снизилось”, - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, объем реализованной продукции возрос за 9 месяцев на 29% и составил 10,1 млрд грн. Рост достигнут за счет увеличения объемов продаж на экспорт на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По информации “Укроборонпрома”, совокупная прибыль предприятий составила 597 млн грн против убытков 26 млн грн за 9 месяцев прошлого года.

При этом перечисления в бюджет возросли на 3% и за 9 месяцев составили 2 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, госконцерн “Укроборонпром” в январе-июне 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 31,1% - до 5,9 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года

«Укроборонпром» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль до 410 млн грн по сравнению с 97,6 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.