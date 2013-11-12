Украина сократила выпуск ферросплавов на 20,6%

Украинские ферросплавные заводы в январе-октябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 20,6% - до 702,4 тыс. тонн, сообщила Украинская ассоциация производителей ферросплавов (УкрФА).

Согласно сообщению, производство силикомарганца снизилось на 17,2% - до 509,9 тыс. тонн, ферромарганца – на 54,5%, до 65,8 тыс. тонн, и марганца металлического – на 45,1%, до 7,2 тыс. тонн, при этом увеличилось производство ферросилиция на 7,2%, до 119,5 тыс. тонн

Производство марганцевого концентрата в стране за десять месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года выросло на 4,2% - до 872,1 тыс. тонн, марганцевого агломерата в 2,1 раза до 229,7 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, украинские ферросплавные заводы в январе-сентябре 2013 года сократили по сравнению с аналогичным периодом 2012 года общий объем производства продукции на 22,4% - до 623,5 тыс. тонн.

В начале ноября представители отрасли заявили, что обеспокоены отсутствием ясности в вопросе продления срока действия меморандума о взаимодействии между правительством и руководством ферросплавных заводов относительно снижения тарифов на электроэнергию, который истекает 31 декабря 2013 года.

Справка УНИАН. Производством ферросплавов в Украине занимаются Никопольский, Запорожский и Стахановский ферросплавные заводы. Эта продукция экспортируется в страны СНГ, ЕС, Азии, Африки.

Марганцевую руду в стране добывают Орджоникидзевский и Марганецкий горно-обогатительные комбинаты.