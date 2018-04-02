Срыв соглашения с ЕС толкает Украину на белорусский путь развития

Ситуация с подписанием Украиной 28-29 ноября в Вильнюсе на саммите «Восточного партнерства» Соглашения об ассоциации с Евросозом сильно накалилась. Украинские власти все никак не могут найти выход из тупика с «выборочным правосудием», символом которого является дело Юлии Тимошенко. А освобождение экс-премьера - главное условие Европы для подписания документа. Эксперты оценивают данную проблему как вряд ли разрешимую, особенно с учетом политической составляющей. Да и времени для раздумий у верхов практически не осталось - 18 ноября в Брюсселе состоится заседание министров иностранных дел Евросоюза, где будет вынесен вердикт в отношении действий Киева. Таким образом, ассоциированное членство Украины в ЕС под большим вопросом.

И без того сложную на европейском направлении обстановку нагнетает Россия, которая пугает Украину катастрофическими последствиями для экономики в случае подписания соглашения с ЕС и продолжает убеждать интегрироваться в Таможенный союз, а затем и в Евразийский. Причем убеждает Москва с помощью «газовых» претензий и экономических санкций в отношении украинского экспорта, что уже негативно отразилось на экономике Украины. Москва за пророссийский выбор обещает значительно снизить цену на газ, которая сейчас неподъемна для украинского бюджета. Естественно, это провоцирует метания украинской власти «между молотом и наковальней» - ЕС или ТС.

Причем происходит все это на фоне резкого ухудшения состояния отечественной экономики – промпроизводство падает (спад в сентябре на 5,6%), платежный баланс четвертый месяц подряд сведен с дефицитом (в сентябре - 0,1 млрд долл.), остаток средств на едином счете Госказначейства упал ниже 10-летнего минимума (в октябре - до 410 млн грн), рейтинги страны снижаются, госдолг растет. Кроме того, объемы инвестиций в страну продолжают сокращаться, золотовалютные резервы истощаются (на 1 ноября – до 20,6 млрд долл.) и их теперь не хватает на обслуживание внешних обязательств в 26,3 млрд долл., вероятна резкая девальвация гривни. Как результат – по итогам третьего квартала Украина заняла второе место в списке стран, которым угрожает дефолт. Спасти ситуацию могут новые займы. Но основной кредитор Украины – Международный валютный фонд - все никак не возобновляет сотрудничество на фоне не выполнения Киевом его условий, главное из которых – повышение тарифа на газ для населения. На этот непопулярный шаг власть никак не может решиться, особенно в преддверии президентских выборов.

Эксперт одного из авторитетных аналитических центров в Польше - Osrodek Studiow Wschodnich - Аркадиуш Сарна считает, что украинская власть пойдет на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС, несмотря на «уколы» России, лишь в случае предоставления стране соответствующей финансовой помощи, которая спасет государство от катастрофы, вызванной спадом национальной экономики.

ЕС, действительно, озвучивал помощь для достижения Украиной европейских стандартов в 610 млн евро. Но премьер-министр Николай Азаров не связывает возможность получения кредитов от Европейского союза с подписанием соглашения.

«Мы не ожидаем, да и не связываем наше желание подписать соглашение об ассоциации, это абсолютно не связано с кредитованием - получением кредитов (от ЕС – ред.). Мы прекрасно понимаем, что никаких кредитов мы не получим, и в общем-то на это не сориентированы», - сказал премьер.

Он также подчеркнул, что ЕС обещает средства в объеме 610 млн евро уже несколько лет, и все время выставляет для их получения определенные условия.

«610 милинов евро - это то обещание, которое было дано 3 или 4 года назад. Каждый раз оно обусловливалось набором условий, завязано на заключении соглашения с МВФ. То есть, сначала заключите соглашение с МВФ, выполните все условия МВФ, а потом мы рассмотрим вопрос о выделении первого транша в размере 110 млн евро», - отметил Азаров.

По его подсчетам, Украине для модернизации и перестройки экономики для осуществления конкурентного товарооборота со странами Евросоюза нужно около 160 млрд евро. А «перестроиться» Украине необходимо в течение 10-15 лет, чтобы наши товары были конкурентными на рынке Европейского Союза.

По словам Азарова, «если этого не будет, тогда зона свободной торговли обернется для нас колоссальными экономическими потерями. Потому что мы тоже открываем свои границы для высоко конкурентной европейской промышленности. И она минует наши барьеры и пойдет на наш рынок. Устоят ли наши предприятия в этой ситуации? Или мы останемся сырьевым придатком? Вот проблема на самом деле где».

На фоне таких опасений Азаров заявляет, что на сегодня ключевая проблема - договориться с Россией. «Мы сейчас делаем все, и Президент, и правительство, делаем все от нас зависящее, чтобы торгово-экономические отношения нормальные восстановить», - сказал премьер.

При этом он уже не раз упрекал Европейскую комиссию за то, что до сих пор с ее стороны нет реакции на просьбу Киева найти возможность переориентировать на ЕС экспортные поставки украинской продукции, которые могут быть сокращены в направлении РФ.

Судя по заявлениям Азарова, вполне вероятен отказ Украины от евроинтеграции, что подразумевает присоединение к Таможенному союзу. Поэтому логичен вопрос – что ожидает нашу страну, если подписание Соглашения с ЕС не состоится?

«Палка о двух концах»

Исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко считает, что экономические проблемы в Украине назрели давно, и решать их нужно исключительно самостоятельно.

«Были сформированы колоссальные ожидания по поводу подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Если подписание состоится, то не стоит надеяться, что манна небесная придет на следующий день. Ничего подобного не будет. И то, что мы за год подымимся до уровня Польши – сказки политиков, и не больше. У них ВВП на душу населения - 22 тысячи долларов, а у нас – 8 тысяч. Кто поверит в здравом уме в темпы роста в 50% и выше? Нельзя за 2 года достичь такого уровня», - отмечает эксперт.

По его словам, подписание соглашения не подразумевает прорыв в краткосрочной перспективе, оно предполагает долгосрочную программу развития страны.

«Исправить ситуацию в 2014 году не удастся, так как мы в пике политического цикла. Естественно, будут увеличены социальные расходы, нужно также закладывать основы для будущего экономического роста. То есть, ситуация очень сложная. И говорить, что подписание соглашение, равно как и не подписание, решит все проблемы, не стоит», - подчеркнул Устенко.

Он также считает, что на помощь ЕС рассчитывать нет смысла – там до сих пор не решены экономические проблемы. «600 млн евро, которые планируется выделить Украине для повышения ее стандартов до европейского уровня, смешны, они не превышают 0,5% нашего ВВП. Эта сумма несравнимо меньшая, чем получала (в момент евроинтеграции – ред.), к примеру, Болгария», - поясняет Устенко.

Эксперт обращает внимание на то, что отношения с Россией только усугубляют негатив. Но и выбор в сторону Таможенного союза не является вариантом выхода из сложившейся ситуации. «Россия сейчас не чувствует себя так хорошо, как это многим кажется в Украине. Правительство РФ снижает темпы экономического роста, к тому же стоит добавить структурные проблемы в стране. Но 25-27% нашего экспорта уходили на территорию России, и говорить о том, что мы не пострадаем от закрытия российского рынка, мягко говоря, наивно», - сказал эксперт.

Он также не советует связывать соглашение с ЕС и возобновление сотрудничества с МВФ. «Сворачивание программы смягчения в США заблокирует выход Украины на внешние рынки финансирования. Причем независимо от того, будет подписано соглашение с ЕС, или нет. Да и говорить, что американцы нас поддержат – миф, который никогда не станет явью. МВФ важен, но больше как «флаг» и дополнительные деньги в наши золотовалютные резервы, вот и все», - подчеркивает Устенко.

Немного иная позиция у экс-президента Леонида Кучмы. Он считает, что сегодня для власти нет другого варианта, как подписать соглашение с ЕС.

«Я может грубовато отвечу, но хочу, чтобы меня совершенно правильно поняли, тем более, что я не последняя инстанция, которая должна делать выводы «что, если». Мне кажется, что мы останемся у разбитого корыта с невыполненными некоторыми своими решениями», - подчеркнул Кучма.

По его мнению, Украина сейчас находится не в том состоянии, чтобы тянуть время с евроинтеграцией, а Таможенный союз – не лучший вариант для интеграции. «Ребята, а давайте подождем. Давайте мы посмотрим на Таможенный союз, как дела будут там развиваться. Действительно, пока мы не видим там такого положительного результата. Пока есть только лозунги, а конкретных решений, даже по Минской встречи видно, что их нет», - пояснил свою позицию экс-президент.

По мнению же директора экономических программ Центра Разумкова Василия Юрчишина, если Соглашение об ассоциации с ЕС подписано не будет, Украину ждет отток капитала, валютные проблемы и снижение динамики экономического роста.

«Это - прежде всего, отток капиталов. Причем этот отток произойдет за оттоком российского капитала, который и в прошлом году был, и в этом году есть. Следующий момент – валютные проблемы. То, что сейчас есть – администрирование на валютных рынках, конечно, покажется легкой прогулочкой. И следующий момент – более глубокая консервация слабой экономической динамики, которая сегодня есть и дальше будет неизбежно продолжаться, так как источников для роста не было и не появится», - сказал Юрчишин.

Он также отметил, что если соглашение подписано не будет, то существенно ограничатся возможности для заимствований на внутренних рынках. Украина сможет получать средства от России, причем взамен активов.

«К сожалению, в случае не подписания, по сути, единственные ресурсы Украина может иметь, если откроется для России. Долги за активы, долги за собственность... Порты дорого стоят, особенно украинские. Россия хочет выйти на порты теплых морей. Скорее всего, что здесь будет работать и механизм целевой приватизации», - считает эксперт.

Белорусский сценарий

Не подписание Соглашения с ЕС подразумевает членство в Таможенном союзе. Но в таком случае для Украины неизбежен белорусский вариант. Минск вошел в Таможенный союз «по просьбе» Москвы в сложный для себя экономический период, в момент острого кризиса, который привел к резкой девальвации белорусского рубля – обвал втрое, что и сегодня сказывается на экономике страны. Причем происходило это в преддверии президентских выборов и момент острого противостояния с Западом, который, конечно, не стал бы выручать Беларусь.

За уступчивость перед Россией Минск получил столь необходимые ей экономические преференции – снижение цен на энергоносители, кредиты Антикризисного фонда ЕврАзЭС. Но в результате такой помощи Беларусь сразу же лишилась своей газотранспортной системы. Полноправным владельцем «Белтрансгаза» стал российский «Газпром». Дальше – больше. Россия нацелилась на белорусскую нефтепереработку, предприятия машиностроения, химпром. То есть, интересы Кремля сосредоточены на приватизации крупных, прибыльных предприятий страны. Кстати, Москва заявила, что готова и дальше предоставлять финансовую помощь Беларуси, но только уже на модернизацию совместных проектов.

Еще один пример белорусских «преференций» от России - в течение 2012 года в стране произошел полный передел авторынка. Из-за мощного роста пошлины на импортные легковики в соответствии с нормами Таможенного союза, что провернула Россия для защиты производителей «Жигулей», объемы продаж иномарок сократились в разы, а цены на них выросли на 40%. Позволить себе приобрести качественное авто, а не российский ширпотреб на колесах, могут теперь только обеспеченные белорусы.

Последний эпизод «добропорядочных» отношений в ТС - в августе этого года российский «Уралкалий» со скандалом вышел из состава учредителей Белорусской калийной компании. Минск понес огромные потери, обвалился и общий мировой рынок калия.

Все это происходит по той причине, что в ЕЭК – главном органе Таможенного союза доминирует Россия, которая зачастую игнорирует интересы участников объединения. А это подразумевает «игру в одни ворота». Надежды Минска на российские рынки не оправдались, белорусские заводы переполнены готовой продукцией, что стало главной проблемой экономики страны в 2013 году. По данным Белстата, за 8 месяцев т.г. падение объема промышленной продукции по сравнению с прошлым годом составило 4,8%, прибыльность предприятий упала на 37,2%, на 1,1% сократилось количество работающих. Экономическая ситуация ухудшается, Беларусь имеет самый высокий уровень инфляции в Европе и СНГ. В стране стремительно растут цены на бензин, продовольствие, повышаются тарифы на коммуналку.

Президент Лукашенко уже не раз высказывал возмущение по поводу отношений в ТС, и даже пригрозил выходом из объединения. По его словам, Беларусь «не потянет» членство в Таможенном союзе, если не будет видеть от него экономического эффекта.

По словам белорусского президента, Минск перечисляет в бюджет РФ четыре миллиарда долларов пошлин ежегодно. «А если бы они (4 млрд – ред.) остались в стране? Я бы построил здесь уже Эмираты», - заверил Лукашенко, добавив, что снимать торговые преграды должны все участники Таможенного союза, что игнорирует Россия.

Таким образом, обещания Кремля, что Таможенный союз улучшит жизнь граждан стран-участниц и удешевит товары, остается фикцией. А кредитование со стороны России является ничем иным, как механизмом экспансии на рынки своих «партнеров». Очень не хотелось бы, чтобы Украина стала одним из них.

Нана Черная (УНИАН)