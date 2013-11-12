Промышленники попросили Януковича отложить на год ассоциацию с ЕС

Предприниматели попросили Президента Украины Виктора Януковича перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента Украины.

Согласно информации, Янукович провел встречу с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины и обсудил с ними проблемы развития экономики государства.

«Я внимательно прочитал ваши письма, обращения и предложения. Разделяю вашу обеспокоенность ситуацией, сложившейся в стране», - сказал Янукович в начале встречи.

Президент отметил, что особенную озабоченность вызывает ситуация в экономике и, как следствие, в социальной сфере.

По словам Януковича, острейшая ситуация, в частности, наблюдается в строительной отрасли, машиностроении.

«Некоторые заводы уже работают неполный рабочий день и сокращается заработная плата, есть угроза потери рабочих мест», - отметил глава государства.

По убеждению Януковича, такая ситуация недопустима и требует немедленного решения

«Нам нужно искать выход. Есть разные подходы, есть разные предложения», - сказал он.

Президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах во время встречи отметил, что отечественные товаропроизводители обеспокоены ситуацией, сложившейся в отношениях со стратегическими партнерами из стран Таможенного союза, в частности с Российской Федерацией.

«Сегодня мы чувствуем угрозу, в первую очередь, по отношению к наукоемкой и технически сложной нашей промышленности с высокой добавленной стоимостью - в первую очередь, машиностроению», - сказал он, заметив, что не меньшей проблемой является вопрос поставки украинских труб и кондитерских изделий.

«На наш взгляд, сегодня как никогда необходимы консолидированные действия с тем, чтобы не допустить углубления этих проявлений рецессии в украинской экономике», - подчеркнул Кинах.

По убеждению президента УСПП, для разрешения ситуации необходимо задействовать все рычаги влияния для повышения платежеспособности и динамики развития внутреннего рынка государства и минимизации зависимости экономики Украины от экспорта. В этом вопросе, убежден Кинах, следует изучать мировой опыт.

«Как подсказывает опыт развитых стран, все они выходили из кризиса за счет мощных мер по поддержке платежеспособности внутренних рынков и на этой основе минимизации внешних факторов», - отметил он.

Председатель Федерации профессиональных союзов Украины, председатель Совместного представительного органа объединений профсоюзов Юрий Кулик отметил, что среди вопросов, которые волнуют членов профсоюзов и требуют безотлагательного решения, есть вопросы погашения задолженности по заработной платы, социальных выплат и т. п. Кулик подтвердил настроенность Федерации профсоюзов на сотрудничество с органами власти для решения указанных вопросов.

В свою очередь, народный депутат Валентин Ландик рассказал о проблемах с экспортом продукции в страны-члены Таможенного союза.

«У нас сегодня огромные проблемы с Россией, Казахстаном, куда мы отгружаем больше 50% продукции», - сказал он.

По словам Ландика, такая ситуация связана с таможенной политикой Украины и России, а также с правилами Всемирной организации торговли. Он заметил, что украинская продукция может стать неконкурентоспособной после подписания соглашения с Европейским Союзом об ассоциации, поскольку в таком случае объемы экспорта украинских товаров в страны Таможенного союза будут ограничены.

«Если это можно, давайте пока подписание на один год перенесем. Еще дайте нам возможность подготовиться, дайте возможность закупить оборудование. Это большая просьба не только моя, это большая просьба промышленников», - сказал Ландик.

Президент ПАО «Новокраматорский машиностроительный завод» Георгий Скударь в своем выступлении также обратил внимание на имеющиеся проблемы в поставках украинской продукции на рынки стран Таможенного союза.

«Сейчас речь идет о подписании ассоциации с Европой - так никто нас там не ждет. Как не могли мы поставлять в Германию никогда прокатный стан, мы его и теперь не поставим. Более того, там в машиностроении безработицы побольше, чем у нас», - сказал Скударь.

По убеждению Президента, действенным механизмом решения озвученных на встрече проблем должно стать тесное сотрудничество правительства, Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов.

«По результатам встречи дам поручения правительству отработать эти вопросы и подготовить соответствующие предложения. И предложения, и наши общие действия мы будем вместе с вами согласовывать, а правительству я обязательно дам поручение, чтобы он с вами держал связь», - сказал глава государства.

Как сообщает пресс-служба Президента, 11 ноября 2013 года председатель ФПУ Кулик обратился к Президенту с письмом, в котором, в частности, отметил, что «в Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением в течение последних месяцев экономического положения предприятий из-за осложнения производственных связей с партнерами, в частности с Российской Федерацией и другими странами СНГ».

С письмом к главе государства обратился также президент УСПП, народный депутат Кинах: «В связи с приостановлением Российской Федерацией сертификатов на поставку продукции транспортного машиностроения останавливаются такие предприятия как «Азовмаш», Стахановский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш», Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли (Винница, Мариуполь и т.п.). Из-за отрицательной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и т. п.). Очень серьезная ситуация в связи с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в отраслях авиа-, автомобильного строения. В целом спад производства в машиностроении в январе-сентябре 2013 г. составил 13,6%, химической промышленности - 19,6%. В группе непродовольственных товаров потребления на внутреннем рынке Украины судьба импортной продукции составляет 57-60%».