Украине никто не предложил компенсацию за потерю российского рынка - Азаров

Украине никто не предложил компенсацию за потерю российского рынка, заявил премьер-министр Украины Николай Азаров.

«Президент разделяет обеспокоенность тем, что практически останавливаются производства, есть перспектива потери рабочих мест, доходов людей и доходов бюджетов. Как следствие – невозможность государства выполнять свои социальные обязательства», - отметил Азаров, открывая в среду заседание правительства.

Он сообщил, что глава государства поставил перед всеми органами власти задание – сделать все возможное, чтобы остановить развитие негативного сценария.

«И, в первую очередь, это сокращение объемов товарооборота с первым для нас российским рынком, сразу на четверть. Это большой удар по украинской экономике… Речь идет о сохранении для наших товаров российского рынка. Хочу, чтобы все в Украине осознали – нам никто не предложил и не предложит компенсацию российского рынка. Мы не имеем права допустить, чтобы закрывались предприятия», - отметил Азаров.

Как сообщал УНИАН, промышленники Украины 8 ноября в ходе встречи с премьер-министром Азаровым обратились к правительству с просьбой активизировать торговые переговоры с Российской Федерацией для недопущения падения производства и сокращения рабочих мест в результате ограничения поставок украинской продукции в Россию.

Как отметил Азаров, с начала текущего года товарооборот между Украиной и Россией сократился почти на четверть. «И Президент, и правительство делают все возможное, чтобы исправить ситуацию», - подчеркнул премьер.

Россия с приближением сроков ожидаемого подписания Соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Европейским Союзом (29 ноября) начала вводить различного рода ограничения на импорт продукции из Украины. В частности, ограничения коснулись импорта кондитерской, мясомолочной продукции, металлопродукции, машиностроения. Также на таможне возникают задержки при ввозе товаров из Украины на территорию России из-за усиленного таможенного контроля со стороны РФ.

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