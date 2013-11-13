Промпроизводство еврозоны в третьем квартале снизилось

Объем промышленного производства в еврозоне в сентябре снизился на 0,5% по сравнению с августом. Таким образом, по итогам квартала также зафиксировано снижение.

По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 1,1%, соообщают Вести Экономика.

Большинство экономистов были настроены более оптимистично. Данные за II квартал показали рост промпроизводства впервые за 18 месяцев, и эксперты предполагали продолжение положительной тенденции.

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В последнее время очень многие говорят о восстановлении экономики еврозоны, о выходе из длительной рецессии. Однако последние статистические данные говорят о том, что до этого еще далеко.

Промпроизводство в крупнейшей экономике региона - Германии - в сентябре снизилось на 0,8%, а во Франции - на 0,4%.