Кабмин подпишет меморандум с предприятиями химпрома

Президент Украины Виктор Янукович поручил премьер-министру Николаю Азарову подписать меморандум с предприятиями химической отрасли для преодоления негативных тенденций в хозяйственной деятельности этих предприятий.

Текст соответствующего поручения размещен на официальном сайте главы государства.

“(Обеспечить – УНИАН) При участии Федерации профсоюзов Украины и Союза химиков Украины подписание Меморандума о сотрудничестве между Кабинетом Министров Украины и предприятиями химической отрасли с целью преодоления негативных тенденций в хозяйственной деятельности таких предприятий.

Поручение должно быть выполнено до 25 ноября.

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Как сообщал УНИАН, по информации Украинского союза промышленников и предпринимателей, спад производства в химической промышленности в январе-сентябре 2013 г. составил 19,6%. Из-за негативной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и т. п.).