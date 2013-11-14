Янукович подписал закон о перевозке ядерных материалов через Украину

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон «О ратификации Соглашения между Кабинетом Министров Украины, Правительством Российской Федерации и Правительством Венгрии о перевозке ядерных материалов между Российской Федерацией и Венгрией через территорию Украины».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Президента.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 23 октября ратифицировала Соглашение между Кабмином Украины, правительством России и правительством Венгрии о перевозке ядерных материалов между РФ и Венгрией через территорию Украины.

Соглашение было подписано 17 октября 2012 года в Киеве. Она вступает в силу на девятый день со дня получения депозитарием последнего письменного сообщения о выполнении сторонами внутригосударственных процедур.

Соглашением регулируется вопрос обеспечения безопасности и распределения ответственности Сторон при осуществлении международных перевозок ядерных материалов, обеспечивается создание соответствующих договорно-правовых условий для гарантии безопасности окружающей среды при осуществлении международного сотрудничества и реализация преимуществ Украины как транзитного государства.

Предусматривается, что ратификация соглашения даст возможность: усовершенствовать законодательную базу в отношениях между тремя странами при осуществлении перевозок ядерных материалов; определить четкие механизмы взаимодействия компетентных органов сторон на всех этапах перевозки ядерных материалов; полностью решить вопрос обеспечения ядерной и радиационной безопасности и физической защиты при перевозке ядерных материалов; привести в соответствие с требованиями Венской конвенции о гражданской ответственности за ядерный вред от 21.05.1963 г. существующую договорно-правовую базу в отношениях между Украиной, Россией и Венгрией при осуществлении перевозок ядерных материалов что касается решения вопросов возмещения ущерба в случае ядерного инцидента.

В соглашении отмечается, что перевозка специальных грузов осуществляется железнодорожным транспортом в прямом сообщении без перегрузки по территории Украины, России и Венгрии.

Пересечение границ государств-сторон персоналом сопровождения специальных грузов и стражей (охраной), перемещение через государственные границы специальных грузов, а также вооружение и снаряжение стражи (охраны) и персонала сопровождения осуществляется согласно законодательству каждой из сторон, а также для России - правовых актов Таможенного союза и Единого экономического пространства, а для Венгрии – законодательства Европейского Союза, в частности, правовых норм ЕС по атомной энергии.

Обязательным условием для осуществления перевозок специальных грузов в рамках соглашения является наличие контрактов, которые заключаются между юридическими лицами России и Венгрии.

Украинская сторона обеспечивает транзит транспорта со специальными грузами по своей территории.

Отработанное ядерное топливо подлежит охране вооруженной стражей (охраной) на протяжении всего пути прохождения. Обеспечение охраны свежего ядерного топлива и других специальных грузов регламентируется законодательством каждого из государств. При перевозке свежего ядерного топлива по территории Украины оно подлежит вооруженной охране.

Соглашение заключено сроком на 10 лет. В дальнейшем его действие автоматически продлевается на последующие 10-летние периоды, если ни одна из сторон не сообщит по дипломатическим каналам депозитарию не менее чем за 12 месяцев до завершения очередного периода действия соглашения, о своем намерении прекратить его действие.