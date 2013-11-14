Минск ищет компромисс с Москвой по утилизационному сбору

Беларусь рассчитывает завершить с Россией переговоры о порядке взимания и уплаты утилизационного сбора на автомобили в течение месяца, передает ИТАР-ТАСС.

"По утилизационному сбору у нас есть положительная динамика в переговорах с Россией. Речь идет о том, как он будет взиматься и выплачиваться, чтобы это не влияло на динамику поставок белорусской техники в Россию", - заявил сегодня заместитель министра финансов Максим Ермолович в белорусском парламенте.

Замминистра считает, что этот вопрос может разрешиться в течение ближайшего месяца.

Утилизационный сбор в РФ был введен в сентябре 2012 года и распространяется на импортеров всех видов автотранспорта, как нового, так и подержанного. Для легковой машины базовая ставка составляет 20 тыс рублей, для грузовой - 150 тыс рублей, которые корректируются в зависимости от литража двигателя и года выпуска.

21 октября 2013 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий российских автопроизводителей платить утилизационный сбор наравне с импортерами. Закон вступит в силу с 1 января 2014 года.