МИД Украины поможет производителям адаптироваться к свободной торговле с ЕС

Министерство иностранных дел Украины готово содействовать национальным производителям в адаптации до введения режима свободной торговли с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр иностранных дел Украины Леонид Кожара во время встречи с руководством Торгово-промышленной палаты Украины и региональных торгово-промышленных палат Украины.

Кожара отметил, что Соглашение об ассоциации с ЕС, которое включает в себя соглашение об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, не только открывает доступ украинских товаров на европейские рынки, но и станет указателем для украинских предприятий относительно системной модернизации экономики, будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности Украины.

Вместе с тем, по его словам, зона свободной торговли с ЕС несет в себе значительные вызовы для национальных производителей, особенно в отдельных отраслях.

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Министр отметил, что адаптация украинского бизнеса к работе в этих условиях является чрезвычайно важной задачей.

“МИД готово предоставить максимальное содействие национальным производителям на рынке ЕС в условиях введения режима свободной торговли”, - сказал Кожара, отметив, что МИД уже начал информирование на постоянной основе отечественных товаропроизводителей о возможностях и условиях работы на рынках стран-членов ЕС.

Кожара также напомнил, что на сегодняшний день уже созданы зоны свободной торговли между Украиной и странами СНГ, Европейской ассоциацией свободной торговли, Македонией, Черногорией.

По словам министра, продолжаются переговоры о создании зоны свободной торговли с рядом стран, которые представляют для Украины значительный экономический интерес, в первую очередь, это Турция, Сербия и Израиль.

Как сообщал УНИАН, во время встречи Президента Украины Виктора Януковича с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов Украины предприниматели попросили Президента перенести на один год подписание Соглашения об ассоциации с ЕС.