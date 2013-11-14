Проекты Запорожстали улучшат экологическую ситуацию в регионе - глава Метинвеста

ОАО «Запорожсталь» справится с задачами по повышению своей конкурентоспособности эффективности работы и улучшению экологической ситуации в Запорожье. Об этом сегодня на праздновании 80-летия метпредприятия заявил генеральный директор группы «Метинвест» Игорь Сырый.

«Запорожсталь» является лидером украинской металлургии. На комбинате лучшие в Украине, с точки зрения технико-экономических показателей, процессы. Перед руководством комбината поставлены достаточно амбициозные задачи по реализации инвестиционных проектов, направленных на повышение конкурентоспособности, эффективности работы и улучшению экологической ситуации в городе. Уверен, комбинат справится с поставленной задачей», - сказал Игорь Сырый, поздравляя трудовой коллектив и ветеранов предприятия с юбилеем.

Отметим, что благодаря инновациям, на предприятии достигнуто снижение потребления природного газа более, чем на 2,5 млн куб. м. При этом, за 8 месяцев с.г. объем промпроизводства на комбинате вырос на 2,5%, до 10,8 млрд грн. Это, в свою очередь, привело к росту отчисления налогов на 5,1% - до 827,3 млн грн.

ОАО «Запорожсталь» входит в состав группы «Метинвест», международной вертикально интегрированной горно-металлургическая группа компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи железорудного сырья и угля до производства полуфабрикатов и готовой металлопродукции. В структуру группы входят добывающие и металлургические предприятия, находящиеся в Украине, Европе и США, а также сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Группа Метинвест состоит из металлургического и горнодобывающего дивизионов. Согласно стратегическому видению группы, ее целью является стать ведущим европейским вертикально интегрированным производителем стали с устойчивыми показателями роста и прибыльности, несмотря на цикличность рынков, и обеспечивать доходность инвестиций выше отраслевых стандартов. В 2012 г. группа получила 12,565 млрд долл. выручки, рентабельность по показателю EBITDA составила 16%.