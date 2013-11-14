Янукович: техническое переоснащение металлургии - приоритет промполитики

Президент Виктор Янукович заявляет, что техническое переоснащение металлургического комплекса Украины является приоритетом промышленной политики власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал, выступая на торжественных мероприятиях по случаю 80-й годовщины металлургического комбината «Запорожсталь».

«Стратегический приоритет нашей промышленной политики - это, прежде всего, техническое переоснащение и структурно-инновационное преобразование металлургического комплекса», - подчеркнул Янукович.

«Таким является наш ответ на вызовы мирового финансового кризиса и усиление конкуренции на зарубежном рынке», - отметил Президент.

По его словам, перспективой развития отечественной металлургии является повышение уровня переработки отечественного металла и расширение ассортимента продукции. По мнению Президента, это позволит выйти на новые внешние рынки. «В то же время увеличится потребление металла нашей промышленностью, строительной и транспортной отраслями, машиностроением», - сказал Янукович.

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Глава государства подчеркнул, что рост внутреннего рынка - важнейшее условие устойчивого развития украинской металлургии, залог стабильного спроса на ее продукцию.

Янукович поздравил металлургов «Запорожстали» с юбилеем и выразил уверенность, что завод и дальше будет наращивать объемы производства, активно будет внедрять инновационные технологии, выпускать высокотехнологичную и качественную продукцию.