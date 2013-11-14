Volkswagen отзывает более 1 млн автомобилей
16:34, 14 ноября 2013Промышленность
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Концерн Volkswagen отзывает по всему миру порядка 800 тысяч автомобилей марки Tiguan из-за риска возникновения неисправности в фарах, передает Прайм.
Под отзыв попадают автомобили выпущенные с начала 2008 года до середины 2010 года.
Кроме кроссоверов Tiguan Volkswagen объявил о компании по отзыву 239 тысяч пикапов Amarok из-за возможных неполадок в топливной системе.
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