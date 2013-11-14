Эксперт: более 400 предприятий ОПК России используют украинские комплектующие

Москва. Более 400 предприятий ОПК России используют украинские комплектующие, Соглашение Украины с ЕС об ассоциации может навредить этим кооперационным связям.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на II Международной научно-практической конференции "Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в общественном контексте" в Москве заявила заведующая Центром инновационной экономики института экономики РАН доктор экономических наук Елена Ленчук.

"По данным Минэкономразвития России, в настоящее время Украина вносит значительный вклад в производство российских вооружений. Более 400 предприятий российского оборонного промышленного комплекса используют украинские комплектующие. В Россию свою продукцию экспортируют около 90 предприятий оборонно-промышленного комплекса Украины. В то же время, более 70% предприятий поставщиков комплектующих для украинских предприятий находятся в России", - сказала Ленчук.

По ее словам, только в области авиастроения в реализации совместной программы по самолетам Ан-124 задействовано 148 предприятий на территории России, на которых работают 250 тыс. рабочих. В программе по самолетам Ан-148/158 задействовано 186 российских предприятий.

"Естественно, в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС встанет вопрос о сотрудничестве в этих областях. Кроме того, у нас сегодня Украина очень тесно встроена в производственную цепочку в области ядерного машиностроения, тоже будет проблема для России", - сказала Ленчук.

В то же время она считает, что желание Украины задействовать европейский вектор технологического развития вполне объяснимо.

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"Для Украины, желание задействовать европейский вектор, например, вектор инвестиционный и технологический, вполне объяснимо. Украина ведь тоже хочет решать круг вопросов и развиваться дальше, подписывая Соглашение об ассоциации с ЕС. Вопрос лишь стоит в том, насколько для этого необходимо пожертвовать своими политическими и экономическими свободами, и, конечно, следует оценивать и риски", - сказала она, добавив, что Россия также имеет хорошие связи с европейскими странами в области технологического взаимодействия. В частности, по партнерству в модернизации Россия подписала соглашения с 23 странами Европы.

По словам Ленчук, в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС будут затронуты направления сотрудничества с Россией, прежде всего - в высокотехнологичных отраслях. В частности, как отметила ученый, это касается военно-промышленного комплекса, авиастроения, ядерного машиностроения, судостроения.

При этом она убеждена, что между Украиной и Россией сохранится очень много общих интересов и после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

"Сегодня можно услышать достаточно много комментариев о губительности для Украины Соглашения об ассоциации с ЕС. И сегодня мы слышали о рисках, которые будет испытывать Украина, но, наверное, не стоит давать сегодня однозначных прогнозов в этой области. И если даже такое подписание соглашения произойдет вопреки всем существующим проблемам во взаимоотношениях на политическом уровне между нашими странами, конечно, среди бизнесменов, ученых и специалистов обеих стран есть понимание того, что у нас все таки сохраняется очень много общих интересов и нам нужно поддерживать сотрудничество на соответствующем уровне", - сказала она.

По словам Ленчук, связующим звеном между Украиной и Россией, прежде всего, могла бы быть "проблема технологической модернизации, решение обновления технологической базы". "Здесь мы бы могли проводить, может быть научно-скоординированную политику для того, чтобы решить эту проблему. Только через кооперации, а не конкуренцию мы можем решить проблему обновления нашей технологической базы", - отметила она.

В то же время, она подчеркнула, что для России сегодня очень важной задачей является скорейшее преодоление структурного кризиса. Кроме того, Ленчук уверена, что от того, как быстро и насколько далеко Россия сможет в этом направлении продвинуться, будет зависеть не только судьба ее взаимодействий с Украиной, но и судьба всего евразийского интеграционного проекта.

"Россия должна быть привлекательной и выступать в качестве интегратора в рамках постсоветского пространства", - отметила Ленчук.

Как сообщал УНИАН, 11 ноября председатель Федерации профсоюзов Украины Юрий Кулик обратился к Президенту с письмом, в котором, в частности, отметил, что «в Федерацию профсоюзов Украины поступают многочисленные обращения от профсоюзных организаций, членов профсоюзов, в которых выражается глубокая обеспокоенность ухудшением в течение последних месяцев экономического положения предприятий из-за осложнения производственных связей с партнерами, в частности с Российской Федерацией и другими странами СНГ».

С письмом к главе государства обратился также президент УСПП, народный депутат Анатолий Кинах: «В связи с приостановлением Российской Федерацией сертификатов на поставку продукции транспортного машиностроения останавливаются такие предприятия как «Азовмаш», Стахановский вагоностроительный завод, «Днепровагонмаш», Крюковский вагоностроительный завод. Аналогичные проблемы возникли на предприятиях кондитерской отрасли (Винница, Мариуполь и т.п.). Из-за отрицательной внешней конъюнктуры остановились предприятия химической отрасли (Северодонецк, Черкассы, Ривне и т. п.). Очень серьезная ситуация в связи с отсутствием рынков сбыта продукции сложилась в отраслях авиа-, автомобильного строения. В целом спад производства в машиностроении в январе-сентябре 2013 г. составил 13,6%, химической промышленности - 19,6%. В группе непродовольственных товаров потребления на внутреннем рынке Украины судьба импортной продукции составляет 57-60%».