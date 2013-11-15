Украина сократила выручку от экспорта металлов и металлопродукции на 9,6%

Украинские металлопроизводители за 9 месяцев 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократили выручку от экспорта черных металлов на 9,6% - до 13,315 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики Украины.

В том числе экспорт черных металлов за январь-сентябрь 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 10,5% - до 10,746 млрд долл., а экспорт изделий из черных металлов - на 5,2%, до 2,074 млрд долл.

Импорт металлов и металлопродукции за 9 месяцев 2013 года снизился на 4,1% - до 3,791 млрд долл. При этом импорт черных металлов упал на 2,1% - до 1,750 млрд долл., а импорт изделий из черных металлов - на 8,8%, до 876,6 млн долл.

Согласно сообщению, экспорт металлов и металлопродукции в денежном выражении в сентябре текущего года по сравнению с сентябрем 2012 года сократился на 6,2% - до 1,425 млрд долл., а импорт сократился на 6,5% - до 417,8 млн долл.

По информации Госстата, экспорт меди в январе-сентябре 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 4,4% - до 128,9 млн. долл., а импорт - на 2,6% - до 120,2 млн долл.

За 9 месяцев 2013 года Украина также сократила экспорт алюминия и изделий из него на 4,7% - до 104,6 млн долл, при этом импорт этого металла вырос на 0,2% - до 348,4 млн долл.

По результатам 9 месяцев 2013 года доля металлов и металлопродукции в общем объеме украинского экспорта составила 28,8%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году сократила экспорт черных металлов к предыдущему году на 17% - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,3 млрд долл.

Справка УНИАН. Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную часть валютной выручки.

Согласно данным Всемирной ассоциации производителей стали, производство чугуна в Украине в 2012 году по сравнению с 2011 годом сократилось на 1,3% - до 28,488 млн тонн, а стали - снизилось на 6,9%, до 32,911 млн тонн.

По данным Госстата, в 2012 году общий объем производства металлургической продукции в Украине уменьшился на 5,2% по сравнению с показателем 2011 года.

За 2012 год производство проката плоского горячекатаного, в частности, сократилось по сравнению с 2011 годом на 11,6% - до 7,971 млн тонн, а производство прутов и стержней сократилось на 0,9% - до 4,802 млн тонн.

Производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось в 2012 году до 16,667 млн тонн, что на 5,9% меньше, чем в 2011 году.