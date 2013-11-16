Путин по-прежнему готов тратить на армию десятки триллионов рублей

Президент России Владимир Путин в пятницу назвал модернизацию армии стратегической задачей ближайшего десятилетия и сказал, что войны цифровой эры будут подобием компьютерных игр.

Минэкономразвития предсказало зависимой от экспорта нефти и газа России 17 лет скромного роста в среднем на 2,5% в год, что может отразиться на амбициозных планах Кремля потратить на оборону десятки триллионов рублей. Но верховный главнокомандующий на встрече с министром обороны, командующими сухопутными войсками, военно-морским флотом и родами войск в Рязанском высшем воздушно-десантном училище сказал, что приоритет остаётся прежним, сообщает Reuters.

"Перед нами - огромная, масштабная задача по модернизации армии и флота. Это одна из стратегических задач на ближайшее десятилетие", - сказал Путин.

По его словам, развитие военных технологий бросает вызовы росийским вооруженным силам. "Современные и перспективные способы ведения вооружённой борьбы усложняются... Уже сегодня, а в будущем точно, вооруженная борьба всё больше и больше будет принимать интеллектуальный характер", - сказал Путин.

"В конечном итоге это может превратиться вообще не в столкновение между людьми на поле боя, а будет очень похоже на компьютерные игры, с минимальными человеческими потерями" - добавил он.

По словам Путина, "это будет война техники - если будет".

"Хотелось бы, чтобы вообще не было никакой вооруженной борьбы, Но, в принципе, всё идет именно к таким системам", - сказал президент.

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На совещании с участием начальников военных вузов и главы гражданского министерства образования Путин призвал вносить коррективы в подготовку кадров. "Нам, во-первых, нужно привлекать на службу в вооруженные силы выпускников гражданских вузов соответствующих специальностей", - сказал он.

Путин увязал с обороноспособностью суверенитет России. "Думаю, что вам, военным людям, не нужно объяснять, что без современной армии государство не может развиваться эффективно, чувствовать себя независимым, самостоятельным и суверенным", - отметил он.