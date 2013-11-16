Промпроизводство в США снизилось, не оправдав ожиданий

Объем промпроизводства в США в октябре этого года снизился на 0,1% по сравнению с сентябрьским показателем, сообщают Вести Экономика со ссылкой на отчет ФРС.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, ожидали роста показателя на 0,2%.

Согласно пересмотренным данным, объем промпроизводства в августе увеличился на 0,7%. Загрузка промышленных мощностей в октябре сократилась на 0,2% до 78,1%.

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Индекс промышленного производства США публикуется советом управляющих ФРС в середине каждого последующего месяца. Индикатор является одним из ключевых для экономики.