Казахстан угрожает России санкциями, если не будет отменен утилизационный сбор на авто

Астана ведет переговоры с Москвой об отмене утилизационного сбора на автомашины, если договоренность не будет достигнута, то Казахстан будет вынужден применять ответные меры в отношении импорта российских автомобилей, заявила министр по делам экономической интеграции республики Жанар Айтжанова на "правительственном часе" в Мажилисе (нижняя палата парламента республики).

"РФ после вступления в ВТО ввела утилизационный сбор именно для импортных автомобилей, данная процедура противоречит нормам ВТО. Сейчас, насколько я знаю, идет диспут в рамках ВТО, который инициирован ЕС и Японией, которые заинтересованы в расширении импорта на территорию Таможенного союза" ,- сказала Айтжанова, передает РИА "Новости".

По ее данным, для России сейчас автомобилестроение - одна из приоритетных отраслей экономики, в Казахстане же, по ее словам, сейчас производится 19 тысяч легковых автомобилей, кроме того, в республике наладили производство автобусов и грузовиков.

"Конечно же, наши новые (автомобильные) предприятия нацелены на рынок Таможенного союза", - отметила министр.

Айтжанова сообщила, что Казахстан ведет переговоры с РФ о том, чтобы "этот утилизационный сбор или не применялся по отношению к нашему будущему экспорту или Казахстан будет вынужден применять ответные меры в отношении импорта российских автомобилей на нашу территорию".

Министр считает, что введение с казахстанской стороны утилизационного сбора - это "очень болезненный вопрос". "Если мы введем утилизационный сбор в таком виде, в каком он введен в РФ, у нас просто переговоры по вступлению в ВТО остановятся", - констатировала Айтжанова.

Как сообщал УНИАН, утилизационный сбор в РФ был введен в сентябре 2012 года и распространяется на импортеров всех видов автотранспорта, как нового, так и подержанного. Для легковой машины базовая ставка составляет 20 тыс рублей, для грузовой - 150 тыс рублей, которые корректируются в зависимости от литража двигателя и года выпуска.

21 октября 2013 года президент России Владимир Путин подписал закон, обязывающий российских автопроизводителей платить утилизационный сбор наравне с импортерами. Закон вступит в силу с 1 января 2014 года.

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