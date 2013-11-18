Казахстан сохранит действующие экспортные пошлины после вступления в ВТО

Казахстан сохранит действующие экспортные пошлины на товары после вступления во Всемирную торговую организацию (ВТО), по нефти и нефтепродуктам будет возможность пошлины повышать, сообщила министр по делам экономической интеграции республики Жанар Айтжанова на "правительственном часе" в Мажилисе (нижняя палата парламента республики), передает РИА "Новости".

"До сих пор продолжаются переговоры (о вступлении в ВТО), мы находимся на финальной стадии именно с ЕС, по закреплению максимальных уровней экспортных таможенных пошлин, которые Казахстан может применять после вступления в ВТО", - сказала Айтжанова.

По ее словам, экспортные пошлины применяются по 206 товарным позициям, в том числе, нефть и нефтепродукты, лом цветных и черных металлов, алюминий и сплавы, шерсть и шкуры.

"Мы договорились о том, что эти уровни экспортных пошлин будут сохранены и после вступления Казахстана в ВТО, что касается нефти и нефтепродуктов у нас будет возможность и повышать эти пошлины в отношении нашего экспорта", - сказала министр.

Она добавила, что в отношении остальных товарных позиций, по которым республика не берет обязательства, Казахстан оставляет за собой право в будущем применять экспортные пошлины.

Как сообщал УНИАН, Украина стала полноправным 152-м членом ВТО 16 мая 2008 года. В то время Президентом страны был Виктор Ющенко. По решению ВТО, пошлины на основной ряд товаров были обнулены.

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