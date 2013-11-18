Спад промпроизводства в Украине в октябре замедлился до 4,9%

Спад промышленного производства в Украине в октябре 2013 года по сравнению с октябрем 2012 года замедлился до 4,9%, сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к сентябрю 2013 года промпроизводство выросло до 7,4%. В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства сохраняется на уровне 5,2%.

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По данным Госстата, в октябре 2013 года по отношению к октябрю 2012 года рост производства зафиксирован только в поставке электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха - на 8,9% (на 17,3% к предыдущему месяцу), добыче металлических руд - на 3,6% (спад 4%), производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов - на 2,7% (20%), производстве кокса и продуктов нефтепереработки - на 1,4% (7,8%).

Остальные отрасли в октябре 2013 года показали спад в годовом выражении. Наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции - на 18,9% (2,3% к предыдущему месяцу), машиностроении - на 14,3% (рост 4,6%), производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий - на 12,5% (рост на 21,7%), металлургическом производстве - на 8% (2,7%), текстильном производстве и производстве одежды - на 7,3% (рост 3,8%), производстве резиновых и пластмассовых изделий - на 5,6% (рост 1,3%), добыче сырой нефти и природного газа - на 3% (рост 2%).

Как сообщал УНИАН, спад промпроизводства в Украине в сентябре 2013 года по сравнению с сентябрем 2012 года ускорился до 5,6%, по отношению к августу 2013 года спад промпроизводства замедлился до 0,4%, в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года спад промпроизводства составил 5,2%.

Спад промпроизводства в Украине по итогам 2012 года по сравнению с 2011 годом составил 1,8%. В 2011 году промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.