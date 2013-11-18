Производство автомобилей в Украине продолжает падать

Производство легковых автомобилей в Украине в январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 44,5% - до 34,8 тыс. единиц, сообщила Государственная служба статистики.

По сравнению с октябрем 2012 года выпуск легковых автомобилей в прошлом месяце уменьшился на 27,2% - до 4,8 тыс. единиц.

В январе-октябре 2013 года также сократилось производство грузовых автомобилей к январю-октябрю 2012 года на 43,3% - до 1,406 тыс. единиц.

При этом в октябре 2013 года производство грузовых автомобилей сократилось по сравнению с октябрем прошлого года на 10,7% - до 159 единиц.

Как сообщал УНИАН, производство легковых автомобилей в Украине в январе-сентябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократилось на 45,4% - до 30 тыс. единиц.

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Справка УНИАН. Крупнейшими производителями легковых автомобилей и автобусов в Украине являются корпорация «УкрАВТО» (Запорожский автомобилестроительный завод), корпорация «Богдан», «Еврокар», корпорация «АИС» («КрАСЗ»), корпорация «Эталон» (Черниговский автозавод и Бориспольский автозавод).

По итогам 2012 года производство легковых автомобилей в Украине, в условиях отсутствия господдержки и слабого автокредитования, по данным Госстата, сократилось на 28,5% - до 69,7 тыс. единиц. При этом производство грузовых автомобилей в прошлом году сократилось по сравнению с 2011 годом на 7,1% - до 2 936 единиц, а выпуск автобусов упал на 14,4% - до 3 206 единиц.