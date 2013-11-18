Украина хочет наладить поставки Ан-148 и Ан-158 в Объединенные Арабские Эмираты

Украина надеется наладить поставки самолетов Ан-148 и Ан-158 в Объединенные Арабские Эмираты, сказал министр промышленной политики Украины Михаил Короленко на Международном авиасалоне « Dubai Airshow – 2013».

«Надеюсь, что нынешний авиасалон станет благоприятной возможностью для начала сотрудничества с ОАЭ по поставке Ан-148 и Ан-158. Мы также рассматриваем возможность создания сервисного центра для технического обслуживания самолетов семейства «Ан», которые эксплуатируются в регионах Ближнего Востока, Африки и ЮАР», - отметил Короленко.

Он также сообщил, что сегодня Украина имеет широкие возможности для сотрудничества с ОАЭ по продлению поставок самолетов Ан-74 и Ан-140-100.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства промышленной политики,

Короленко возглавил украинскую делегацию на авиасалоне в Дубаи, где гостям и участникам был представлен Ан-158 - региональный реактивный самолет нового поколения, который является продолжение модельного ряда Ан-148 .

По информации Минпромполитики, Украина на Международном авиасалоне « Dubai Airshow – 2013» представила продукцию отечественных предприятий: ГП « Антонов», ОАО «Мотор Сич», ГП «КБ «Южное».

*** Ан-158 предназначен для перевозки до 99 пассажиров на расстоянии до 3000 км. Разработан на базе регионального реактивного самолета нового поколения Ан-148.

Самолет имеет высокую степень унификации с предшественником, в частности, у них единые основные системы, двигатели, оборудование кабины экипажа и системы управления. Общими являются системы технического оборудования и ремонта, а также подготовки и обучения экипажей. По уровню комфорта пассажирской кабины эти самолеты отвечают самым современным магистральным лайнерам, по характеристикам и уровню безопасности - самым современным мировым стандартам и требованиям.

Ан-158 сможет выполнять полеты: днем и ночью, в любое время года, в простых и сложных метеорологических условиях; при температурах окружающего воздуха от -55 до +45 градусов; используя высокогорные аэродромы; на международных трассах.

Ан-158 выполнил свой первый полет 28 апреля 2010 года. К началу 2011 года ГП «Антонов» завершило работы по сертификации самолета. 28 февраля 2011 года самолет получил сертификаты Межгосударственного авиационного комитета стран СНГ и Государственной авиационной администрации Украины на соответствие самолета Авиационным правилам АП-25, гармонизированным с соответствующими американскими правилами FAR-25 и европейскими CS-25. После программы сертификационных испытаний Ан-158 прошел испытание по расширению условий эксплуатации. В феврале 2011 года самолет выполнил 16 полетов в Иране, доказав, что способен базироваться на аэродромах, расположенных на высоте 2200 м над уровнем моря. Серийное производство Ан-158 развернуто на «Серийном заводе «Антонов». В кооперации по изготовлению Ан-158 участвуют более 200 предприятий из 15 стран.