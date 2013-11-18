Металлургическая отрасль Украины за 9 месяцев сократила убытки на 20%

Металлургическая отрасль Украины по итогам января-сентября 2013 года сократила убытки (отрицательный финансовый результат до налогообложения) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20%, или на 2,2 млрд грн - до 8,8 млрд грн.

Об этом УНИАН сообщили в объединении металлургических предприятий «Металлургпром».

По данным «Металлургпрома», чистый доход (выручка) метпредприятий от реализации продукции за 9 месяцев уменьшился на 10,2% (на 12 млрд грн) и составил 106,1 млрд грн.

За 9 месяцев отрицательная рентабельность реализованной продукции составила «минус» 8,3% против 7,9% за аналогичный период 2012 года.

Убытки металлургической отрасли за отчетный период от операционной деятельности (производство, административные затраты, сбыт и др.) сократились на 6%, или 604 млн грн и составили 9,6 млрд грн.

«По-прежнему, основной причиной высокого уровня убытков от реализации является низкий уровень спроса и цен на металлопродукцию», - отмечает «Металлургпром».

Объединение прогнозирует, что в ноябре-декабре на фоне роста цен на железорудное сырье и металлолом ожидается некоторый рост цен на металлопродукцию, который, тем не менее, не позволит металлургам выйти на прибыльную работу.

Как сообщал УНИАН, убытки металлургической отрасли Украины по итогам 2012 года увеличились в 3,3 раза, или на 9,5 млрд грн, по сравнению с 2011 годом – до 13,7 млрд грн.

Отрицательная рентабельность метпредприятий увеличилась до 8% против 3,4% по итогам 2011 года.