«Мотор Сич» нацелилась на рынки стран Азии и Ближнего Востока

Дубаи. Одно из ведущих в Украине предприятий по выпуску авиационных двигателей и газотурбинных установок «Мотор Сич» рассматривает рынок стран Азии и Ближнего Востока как один из приоритетных и намерена составить конкуренцию российским и польским производителям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе международной выставки Dubai airshow 2013 сообщил главный инженер компании «Вертолеты Мотор Сич» Николай Зубко.

«Ближневосточный регион является одним из основных для «Мотор Сичи», потому что многие страны региона используют технику на двигателях нашей компании. При этом мы предлагаем не только двигатели, но и ремоторизированные версии вертолетов – взамен российских и польских», - сказал Зубко.

По его словам, в ходе выставки представители «Мотор Сичи» уже провели ряд переговоров с потенциальными заказчиками. «В ходе выставки мы имели встречи с представителями потенциальных заказчиков. В частности, большой интерес вызывает вертолет Ми-8МСД с новыми двигателями ТВ3-117ВМА-СБМ и Ми-2 МСД – модернизированные вертолеты», - сказал Зубко.

По его словам, страны Ближневосточного региона заинтересованы в продукции украинских авиастроителей, поскольку она рассчитана на эксплуатацию в государствах с жарким климатом и сложным рельефом местности. Вместе с тем, по словам Зубко, говорить о заключении конкретных контрактов в ходе выставки в Дубаи пока рано.

«Мы договариваемся о том, что от нас будет коммерческое предложение. Интереса много, но важна ведь и возможность страны обеспечить выполнение контрактов. Понятно, что конкурировать сложно, и все зависит от того, что хочет увидеть заказчик. Если он хочет получить рабочую лошадку – приемлемую по цене, то этот заказчик будет», - сказал Зубко.

Как сообщал УНИАН, 17-21 ноября в Дубаи проходит крупнейшая в регионе выставка авиационной техники гражданского и военного предназначения. Украину представляют несколько государственных и частных компаний, включая «Укроборонпром», ГП «Антонов» и «Мотор Сич».

ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.