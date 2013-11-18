Group DF вложит 700 млн долл. в модернизацию Запорожского титано-магниевого комбината

Группа компаний Group DF совместно с фондом госимущества Украины завершила процесс создания ООО “Запорожский титано-магниевый комбинат” и намерена инвестировать в модернизацию “Запорожского титано-магниевого комбината” порядка 700 млн долл.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF.

Согласно сообщению, программа модернизации “ЗТМК” предусматривает поэтапные инвестиции в строительство новых мощностей по производству титановой губки и шлака, а также налаживание производства титановых слитков и сплавов – продукции с наиболее высокой добавленной стоимостью.

«Эта программа предусматривает несколько возможных сценариев в зависимости от различных факторов, включая условия на мировых рынках. При наиболее благоприятном сценарии объем инвестиций Group DF в “ЗТМК” может достигнуть 700 млн долл. США. По сути, это будет строительство нового современного завода”, - цитирует пресс-служба управляющего директора Group DF Бориса Краснянского.

По его словам, у Group DF имеются крупномасштабные планы по полной реконструкции и увеличению мощностей предприятия, которые позволят “ЗТМК” производить высококачественную продукцию с высокой добавленной стоимостью, востребованную на мировых рынках.

«Став участником предприятия, мы сможем приступить к реализации этих планов”, - сказал Краснянский.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 3 октября 2012 года, было принято решение о создании общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» с государственной долей в уставном капитале общества не менее 51%.

По результатам проведенного конкурса по отбору негосударственного участника ООО «ЗТМК» его победителем была признана компания «Толексис Трейдинг Лимитед», с которой был заключен Договор по созданию общества с ограниченной ответственностью «Запорожский титано-магниевый комбинат» от 22 февраля 2013 года, которым в частности было предусмотрено внесение инвестиций победителем конкурса в размере 110 млн долларов.

Справка УНИАН. Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.

ЗТМК – единственный в Украине и Европе производитель губчатого титана. Около 90% продукции предприятия, используемой преимущественно в космической отрасли, реализуется на внешних рынках.

При проектной мощности 20 тыс. тонн предприятие сейчас выпускает не более 10 тыс. тонн титановой губки в год. Это связано с устаревшими технологиями производства и высокой долей стоимости электроэнергии в себестоимости продукции, достигающей 40%.