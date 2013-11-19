Украина ищет новые рынки сбыта продукции

Увеличение объемов украинского экспорта с одновременным обеспечением поступлений в страну новых инвестиций является основной задачей правительства, и поэтому Министерство экономического развития и торговли ведет переговоры по развитию торгово-экономических отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и Латинской Америки, заявил министр экономического развития и продовольствия Украины Игорь Прасолов.

«Увеличение экспорта товаров, а также рост импорта инвестиций - основная задача, над которой сейчас работает Минэкономразвития и правительство в целом», - подчеркнул министр.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минэкономразвития, Прасолов отметил, что министерство ведет активную работу, направленную на диверсификацию рынков сбыта украинской продукции. В этом контексте перспективным для Украины является развитие торгово-экономических отношений со странами - лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона и Латинской Америки.

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Прасолов напомнил, что на днях состоялось 5-е заседание Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству в г. Нью-Дели (Республика Индия), а также 6-е совместное заседание Межправительственной украинско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству в г. Бразилиа (Бразилия).

Министр сообщил, что во время встреч, как индийские, так и бразильские предприниматели, выразили желание углублять деловые отношения с Украиной.

«Они крайне заинтересованы в работе на территории Украины, в том числе они заинтересованы в закупке определенного сырья, материалов, оборудования у наших предприятий, и это очень радует», - отметил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 6 ноября заявил, что Украина должна развивать новые экспортные рынки.

«Для существенной активизации экспорта должны произойти системные сдвиги в географической и товарной структурах внешней торговли», - сказал Янукович.

По данным Госстата, дефицит внешнеторгового баланса Украины в январе-сентябре 2013 года составил 5,836 млрд долл., что на 6,26% меньше дефицита по итогам января-сентября 2012 года в 6,225 млрд долл.