Украина предлагает создать СП по производству горношахтного оборудования в Индии

Украина заинтересована в поставках горношахтного оборудования в Индию и создании совместного предприятия по производству такого оборудования в этой стране.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил министр экономразвития Игорь Прасолов по итогу 5-го заседания Межправительственной украинско-индийской комиссии по торговому, экономическому, научному, техническому, промышленному и культурному сотрудничеству.

«Нас очень сильно интересуют поставки сюда (в Индию – УНИАН) и, может быть, открытие совместного производства в будущем горношахтного оборудования. Потому что в Индии есть уголь, но нет компании, которая занимается производством высококачественного горношахтного оборудования», - сказал Прасолов.

Он также отметил, что после 9-летней паузы в активном развитии торгово-экономических отношений с Индией, сейчас переговоры по сотрудничеству активизировались, и Индия станет стратегическим партнером Украины в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Прасолов также выразил надежду, что по итогам года товарооборот между Украиной и Индией превысит 3 млрд долл.

Он отметил, что секторальное сотрудничество между Украиной и Индией имеет широкий спектр. Прежде всего, это машиностроение, фармацевтика, металлургия, сельское хозяйство, авиастроение.

Прасолов также сообщил, что украинская научно-производственная компания «Горные машины» - крупнейший производитель горнодобывающего оборудования в СНГ, планирует открыть представительство в Индии.

Справка УНИАН. По итогу 2012 г. товарооборот между Индией и Украиной составил 3,3 млрд долл., (положительное сальдо Украины 1 млрд долл.) а по итогу 9 месяцев 2013 г. товарооборот составил 2 млрд лолл.