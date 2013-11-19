Украине и Бразилии для строительства космодрома нужно больше 918 млн долл.

Строительство космодрома Алкантара (Бразилия) обойдется в более чем 918 миллионов долларов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли, об этом заявил министр экономразвития Игорь Прасолов по итогу 6-го совместное заседание Межправительственной украинско-бразильской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

«На май была согласована сумма 918 млн долларов. Она будет несколько увеличена. Сейчас идут окончательные расчеты для того, чтобы мы подписали конечный протокол этой цены и продолжили те работы, которые необходимы для строительства этого космодрома», - заявил Прасолов.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день уже работает украино-бразильское СП «Алкантара Циклон Спейс» (Alcantara Cyclon Space), которое занимается реализацией международного проекта «Циклон».

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Справка УНИАН. Договор между Украиной и Бразилией о долгосрочном сотрудничестве по использованию ракеты-носителя "Циклон-4" на пусковом центре Алкантара подписан 21 октября 2003 года. Строительство комплекса в Бразилии началось в сентябре 2010 года, финансирование проекта осуществляется пополам украинской и бразильской сторонами. Проектом предусмотрено создание космического пускового центра на территории действующего бразильского космодрома Алкантара. Первый пуск ракеты-носителя "Циклон-4" планируется осуществить в 2014 г.

«Циклон-4» является улучшенным вариантом трехступенчатой ракеты-носителя «Циклон-3», предназначенной для оперативного и высокоточного выведения на круговые, геостационарные и солнечно-синхронные орбиты космических аппаратов различного назначения с космодрома Алкантара. Он позволит выводить спутники массой до 5,5 т на круговую орбиту высотой 500 км и массой до 1,8 т – на геопереходную орбиту.