Северодонецкий «Азот» начал строительство новой градирни за 4,5 млн грн

«Северодонецкое объединение «Азот», входящее в холдинг OSTCHEM (объединяет предприятия азотной химии Group DF), начало демонтаж старой и строительство новой градирни, которая будет обслуживать цех по производству метанола. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF.

«Демонтаж старой градирни уже начался. Он выполняется силами ремонтно-строительного цеха. Строительство новой градирни мы завершим к лету следующего года, - цитирует пресс-служба председателя правления «Северодонецкого объединения «Азот» Леонида Бугаева.

По данным финансовой дирекции Оstchem, строительство новой градирни обойдется предприятию в 4,5 млн грн.

Согласно сообщению, причиной демонтажа одной из трех действующих градирен является ее значительный износ.

"В результате замены градирни работа цеха будет более надежной, а себестоимость готовой продукции – метанола – снизится из-за уменьшения потерь энергии», - отметил начальник цеха производства метанола Анатолий Пастушный.

По его словам, также на 20% снизится потребление электроэнергии цехом.

Как сообщал УНИАН, «Северодонецкое обьединение «Азот» до конца 2013 года вложит в модернизацию и капитальный ремонт своих цехов 95 млн грн. С начала года в аналогичные работы предприятие уже вложило около 50 млн грн.

Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.