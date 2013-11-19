Сумма инвестиций в Северодонецкий «Азот» в этом году составит почти 150 млн грн

Сумма инвестиций в «Северодонецкое объединение «Азот», входящее в холдинг Ostchem (объединяет предприятия азотной химии Group DF), по итогам 2013 года составит 148,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Group DF со ссылкой на генерального директора Ostchem Александра Халина.

«Стратегия Ostchem остается неизменной - постепенная модернизация предприятий. По итогам 2013 года в Северодонецкий «Азот» будет вложено 148,6 млн грн», - цитирует пресс-служба Халина.

Гендиректор холдинга напомнил, что среди наиболее крупных объектов Северодонецкого «Азота», модернизированных в 2013 году – цехи по производству аммиака 1-А (5 млн грн) и 1-Б (24 млн грн), карбамида (27,5 млн грн), азотной кислоты (12 млн грн), уксусной кислоты (4 млн грн), винилацетата и ацетилена (7 млн грн), синтеза метанола (6 млн грн). Кроме того, модернизация коснулась также цехов пароснабжения и общезаводских коммуникаций (6 млн грн), железнодорожного цеха (13,5 млн грн), цеха общественного питания и торговли (1,5 млн грн), и транспортного цеха (3,5 млн грн).

«Всего же в 2013 году в модернизацию «Азота» на данный момент уже инвестировано 135,5 млн грн», - цитирует пресс-служба Халина.

Как сообщал УНИАН, Group DF, холдинговая компания украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, намеревалась в 2013 году инвестировать в предприятие “Северодонецкое объединение “Азот” (группа химпредприятий Ostchem) 450-500 млн грн.

Планировалось продолжить инвестиционные мероприятия в цехах карбамида и аммиака.

Согласно инвестиционному плану Ostchem, Северодонецкий «Азот» до конца 2014 года должен увеличить мощность цеха производства карбамида М-3 до 1,6 тыс. тонн в сутки с 1,2 тыс. тонн. Также благодаря проведению ремонта ожидается увеличение производительности агрегата цеха аммиака 1-А до 1,7 тыс. тонн в сутки с 1,6 тыс. тонн.

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Справка УНИАН. «Северодонецкое объединение «Азот» было введено в эксплуатацию в 1951 году. На «Азоте» работает около 8,7 тыс. человек. Завод является одним из ведущих предприятий химической отрасли Украины и специализируется на производстве азотных минеральных удобрений (аммиак, карбамид, аммиачная селитра, калиевая и натриевая селитра), органических спиртов и кислот (уксусная кислота, метанол, формалин, спирт поливиниловый, смола карбамидоформальдегидная), товаров бытовой химии, изделий из полимеров и полимерных пленок (полимерная продукция, мешки, пленка, бытовая химия), строительных товаров (грунтовка, шпатлевка, краска).

Предприятие входит в группу компаний Ostсhem – управляющую компанию, которая координирует предприятия азотной химии Group DF.

Крупнейшим конечным акционером «Северодонецкого объединения «Азот» является глава Совета директоров Group DF Дмитрий Фирташ.