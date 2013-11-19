Продажи автомобилей в Европе выросли почти на 5%

Варшава. Продажи автомобилей в странах Европейского союза в октябре выросли второй месяц подряд впервые с сентября 2011 года, увеличившись в сравнению с октябрем прошлого года на 4,7% - до 1,005 млн штук.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации авто производителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

В прошлом месяце продажи новых автомобилей среди крупнейших европейских рынков снизились только в Италии - на 5,6%. В других странах рост составил от 2,3% в Германии до 34,4% в Испании.

Продажи во Франции выросли на 2,6%, в Великобритании - на 4%.

В то же время за январь-октябрь продажи в годовом выражении снизились на 3,1% - до 10,007 млн штук.

По итогам января-октября на крупнейших европейских автомобильных рынках наблюдалась смешанная динамика: в Германии, Франции и Италии зафиксировано снижение от около 5% до 8%, а в Испании и Великобритании - рост от около 1% до 10%.

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Как сообщал УНИАН, за первые восемь месяцев текущего года продажи новых автомобилей на европейском рынке достигли минимального значения за всю историю проведения подсчетов, начиная с 1990 года.

В 2013 году минимальный уровень месячных продаж был зафиксирован в мае текущего года, когда регистрация новых авто достигла 20-летнего минимума.

Справка УНИАН. По данным АСЕА, которая готовит свои рапорты на базе информации о ново зарегистрированных автомобилях, в 2012 году падение продаж новых авто в 26 странах ЕС превысило 8% - до 12,05 млн штук. Организация не учитывает в своих статистиках продажи во входящей в ЕС Мальте и вступившей с 1 июля текущего года в европейское объединение Хорватии.