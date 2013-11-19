"Стирол" возобновит работу в конце января

Холдинг Ostсhem, объединяющий предприятия азотной химии Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа, намерен возобновить полномасштабную работу Горловского химического концерна «Стирол» (Донецкая область) после вынужденного простоя в конце января 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Фирташ сообщил в Донецке на брифинге.

«Да, Стирол запустят в конце января», - сказал бизнесмен, добавив, что именно к этому сроку на предприятии будут закончены все ремонтные работы.

Как сообщал УНИАН, в начале сентября крупнейший в Украине производитель минеральных удобрений концерн «Стирол», входящий в холдинг Ostchem, временно приостановил производство минеральных удобрений из-за ряда факторов, приведших к сдвигу фаз закупок удобрений и обвалу цен на мировых рынках минеральных удобрений.

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, осуществляющая свою деятельность в ряде стран Европы и Азии. Основными направлениями деятельности группы являются азотный, титановый, газовый и банковский бизнесы. Другие сферы деятельности группы в настоящее время включают агробизнес, медийный бизнес, производство кальцинированной соды, развитие энергетической инфраструктуры и недвижимость.