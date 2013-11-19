В Украине усилят ответственность за незаконную добычу полезных ископаемых

Верховная Рада Украины поддержала в первом чтении правительственный проект закона о внесении изменений в статью 240 Уголовного кодекса Украины относительно усиления ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых.

Как передает корреспондент УНИАН, за это решение проголосовали 284 народных депутата из 397 зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующим законопроектом предусмотрено внесение изменения в статью 240 Уголовного кодекса Украины - "Нарушение правил охраны или использования недр".

Так, статьей устанавливается, что нарушение установленных правил охраны недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, - карается штрафом от 500 до 800 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас - от 300 до 600) или ограничением свободы на срок до 3 лет (сейчас - до 2 лет), или лишением свободы на тот же срок.

Нарушение установленных правил использования недр, если это создало опасность для жизни, здоровья людей или окружающей среды, а также незаконная добыча полезных ископаемых местного значения в большом размере или полезных ископаемых общегосударственного значения (сейчас норма о полезных ископаемых местного значения отсутствует) - караются штрафом от 1500 до 2000 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (сейчас - от 400 до 700) или ограничением свободы на срок до 5 лет (сейчас - до 3 лет), или лишением свободы на тот же срок.

Деяния, предусмотренные частями первой или второй этой статьи, совершенные на территориях или объектах природно-заповедного фонда или совершенные повторно, - караются ограничением свободы на срок от 3 до 5 лет (сейчас - от 2 лет) или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей этой статьи, если они совершены путем поджога, взрыва или другим общеопасным способом или повлекли гибель людей, их массовое заболевание или другие тяжелые последствия, - караются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией незаконно добытого и орудий добычи.

Статья также дополняется примечанием о том, что незаконная добыча полезных ископаемых местного значения считается совершенной в большом размере, если стоимость незаконно добытых полезных ископаемых местного значения в 100 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.