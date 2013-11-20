Украина сохранила 10-е место в мировом рейтинге производителей стали

Украинские металлурги в октябре 2013 года к аналогичному месяцу прошлого года увеличили производство стали на 1,2% - до 2,628 млн тонн, сохранив при этом десятое место в списке мировых производителей этой продукции, сообщила Всемирная ассоциация производителей стали (World Steel Association).

По итогам десяти месяцев Украина сохранила в мировом рейтинге производителей стали десятую строчку с показателем 27,630 млн тонн. По сравнению с аналогичным периодом 2012 года производство стали в стране в январе-октябре т.г. сократилось на 0,04%.

Согласно сообщению, по итогам октября т.г. лидерство в рейтинге мировых производителей стали сохранил Китай с показателем 65,081 млн тонн (рост на 9,2% к октябрю 2012 года).

Далее страны в первой десятке рейтинга расположились в следующем порядке: Япония (9,518 млн тонн, +7,7%), США (7,390 млн тонн, +8,7%), Индия (6,760 млн тонн, +1,6%), Россия (5,667 млн тонн, -1,5%), Южная Корея (5,918 млн тонн, +5,2%), Германия (3,760 млн тонн, +1,9%), Бразилия (3,020 млн тонн, -2,8%) и Турция (3,078 млн тонн, +6,9%).

В целом в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали на 6,6% - до 134,262 млн тонн.

В отчете ассоциации за десять месяцев 2013 года позиции лидера также продолжает удерживать Китай – 652,480 млн тонн (рост по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 8,3%). Далее следуют: Япония (91,953 млн тонн, +7,7%), США (72,687 млн тонн, -2,8%), Индия (66,387 млн тонн, +2,8%), Россия (57,649 млн. тонн, -2,7%), Южная Корея (54,585 млн тонн, -5,4%), Германия (35,512 млн тонн, -1,7%), Бразилия (28,858 млн тонн, -1,1%), Турция (28,897 млн тонн, -3,8%).

В январе-октябре 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года 65 стран, входящих в рейтинг WSA, увеличили производство стали в целом на 3,2% - до 1,321 млрд тонн.

Как сообщал УНИАН, в Украине по итогам десяти месяцев 2013 года производство стали без полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, сократилось на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года - до 13,702 млн тонн. Также за этот период было произведено 14,225 млн тонн стальных полуфабрикатов, полученных непрерывным литьем, что на 3,2% больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.

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