"Метинвест" за 9 месяцев сократил производство стали на 1,5%

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, за 9 месяцев 2013 года сократила производство стали по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1,46% - до 9,439 млн тонн, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению, производство общего железорудного концентрата в январе-сентябре 2013 года увеличилось на 2,09% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составило 27,734 млн тонн.

Добыча коксующегося угля увеличилась на 0,85% - до 8,891 млн тонн.

За 9 месяцев 2013 года группа «Метинвест» произвела 8,611 млн тонн чугуна, что на 3,38% больше, чем за 9 месяцев 2012 года.

Уменьшение производства стали на 1,46% компания объясняет общим сокращением производства на заводах МК «Азовсталь» на 100 тыс. тонн и ММК им. Ильича (ММКИ) на 84 тыс. тонн при росте производства на Енакиевском металлургическом заводе («ЕМЗ») на 44 тыс. тонн. Однако производство стали в третьем квартале 2013 года по сравнению с предыдущим кварталом увеличилось на 1,97%.

«Незначительное сокращение производства стали было обусловлено дефицитом металлолома на рынке, что привело к увеличению внутреннего потребления чугуна, а также увеличением производства товарного чугуна на ММКИ», - говорится в сообщении.

Рост добычи коксующегося угля за 9 месяцев 2013 года, согласно сообщению компании, был обусловлен увеличением добычи на шахтах «Краснодонугля» на 182 тыс. тонн, в то время как добыча на американских шахтах United Coal Company сократилась на 107 тыс. тонн.

«Рост добычи на украинских шахтах был результатом ввода в действие высокопродуктивной лавы на шахте «Суходольская-Восточная» и дополнительного очистного забоя на шахте «Молодогвардейская», - отмечается в сообщении.

Добыча энергетического угля на шахтах United Coal за девять месяцев 2013 года не производилась вследствие низкого спроса на рынке США.

Как сообщал УНИАН, компания «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.