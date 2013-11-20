Группа «Метинвест» привлекла кредит на 300 млн долл.

Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний «Метинвест», входящая в группу СКМ, привлекла предэкспортную кредитную линию на сумму 300 млн долл. сроком на пять лет, говорится в сообщении компании.

Согласно сообщению «Метинвеста», соглашение об открытии кредитной линии с международными финансовыми учреждениями было подписано 13 ноября 2013 года, со сроком льготного периода 18 месяцев при годовой процентной ставке LIBOR+5,25%.

«Привлеченные средства будут направлены на финансирование программы капитальных инвестиций «Метинвеста» и общих корпоративных целей», - отмечается в сообщении группы.

Также сообщается, что Deutsche Bank AG (Амстердамский филиал), ING Bank N.V., NATIXIS, «Укрсоцбанк» и UniCredit Bank Austria AG действовали в качестве координирующих организаторов финансирования; East West United Bank S.A. действовал в качестве организатора. Букраннерами выступили Deutsche Bank AG (Лондонский филиал), ING Bank N.V., «Укрсоцбанк» и UniCredit Bank Austria AG.

В сообщении говорится, что управляющий директор финансового департамента группы «Метинвест» Сергей Новиков отметил привлекательные условия фиинансирования, которые предоставило международное финансовое сообщество.

«Данная кредитная линия позволит нам продолжить оптимизацию нашего портфеля кредитных обязательств и инвестировать в повышение эффективности и устойчивое развитие Группы как с коммерческой, так и с экологической точки зрения» - цитирует Новикова пресс-служба.

Как ранее сообщал УНИАН, компания «Метинвест», входящая в группу «СКМ», в 2012 году получила чистую прибыль в размере 435 млн долл., что на 77% меньше, чем годом ранее.

«Метинвест» - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний. Производственные мощности предприятий «Метинвеста» позволяют не только полностью удовлетворять собственные потребности в сырье, жидкой стали и полуфабрикатах, но и обеспечивать значительную часть украинских и европейских предприятий, а также металлургию Азии.

Основными акционерами «Метинвеста» являются группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,25%) и группа компаний СМАРТ (23,75%) во главе с Вадимом Новинским.