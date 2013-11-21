После модернизации «Азовстали» в Мариуполе станет легче дышать - гендиректор

В ходе поэтапной реконструкции доменного производства, начатой компанией Метинвест на предприятии «Азовсталь», уже установлено и функционирует современное очистное оборудование.

Благодаря этому экологическая ситуация в доменном переделе стала заметно улучшаться. Замеры показывают, что содержание пыли в кубометре воздуха на выходе из трубы колеблется в пределах 36-39 мг при нормативе 50 мг.

Как было заявлено руководством предприятия, это только первый этап работ, и в перспективе на заводе будет осуществлена масштабная реконструкция четвертой доменной печи, инвестиции в которую составят более 92 млн долларов.

Генеральный директор комбината Энвер Цкитишвили также сообщил, что на месте существующей печи построят фактически новый агрегат.

«Мы планируем поэтапно модернизировать все доменные печи, выйти на экологически безопасное производство чугуна и сделать воздух в Мариуполе значительно чище. Мы будем развивать производство, применять ведущие экотехнологии, чтобы жители города чувствовали себя комфортно», – отметил Энвер Цкитишвили.