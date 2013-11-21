Беларусь экстрадирует гендиректора «Уралкалия» в Россию

Москва. Беларусь экстрадирует гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера в Россию, сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры РФ.

«20 ноября по требованию Генеральной прокуратуры Российской Федерации Генеральная прокуратура Республики Беларусь приняла решение о выдаче в Россию гражданина РФ Владислава Баумгертнера», - говорится в сообщении.

Уголовное дело в отношении Баумгертнера находится в производстве Главного следственного управления Следственного комитета РФ. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, ч. 2 ст. 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно в том, что, являясь лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц, что повлекло тяжкие последствия.

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В октябре в отношении Баумгертнера Басманный районный суд Москвы заочно избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

22 октября в ходе двусторонних консультаций представителям Генеральной прокуратуры Беларуси был передан запрос Генеральной прокуратуры России о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В ближайшее время Баумгертнер будет передан представителям российских правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, Баумгертнер был задержан 26 августа после прекращения сотрудничества "Уралкалия" с "Беларуськалием". Позже белорусские власти объявили в международный розыск совладельца компании Сулеймана Керимова.

Баумгертнер обвиняется в злоупотреблении властью и служебными полномочиями, что, по версии Следственного комитета Беларуси, повлекло «нанесение существенного вреда государственным и общественным интересам страны, а также нанесение ущерба в особо крупном размере ОАО «Беларуськалий» и ЗАО «Белорусская калийная компания».