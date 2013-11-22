Россия может присвоить стратегические объекты украинской экономики - глава МИД Швеции

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт считает, что Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики.

Об этом он сказал в Институте Брукингса в США во время конференции относительно инициативы ЕС «Восточное партнерство», передает "Украинская правда".

"Мы оставляем наши двери открытыми для Украины. Но это решение Украины - входить ли в эти двери", - сказал Бильдт, комментируя решение Кабмина Украины приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Бильдт прогнозирует, что Президент Украины Виктор Янукович получит от России деньги на специальных условиях: "Россия может стать владельцем стратегических объектов украинской экономики".

Глава МИД Швеции считает, что отказ Украины от ассоциации остановит модернизацию страны.

Он высказал опасение, что после такого решения власти "Украина идет не на Восток и не на Запад, а вниз. Из-за проблем в экономике".

В то же время Посол Польши в США Ричард Шепф заявил, что "с каждым следующим разом, когда (член миссии Европарламента в Украине) Квасневский приезжал в США, он был все более обеспокоенным".

"Потому что казалось, что Янукович был под давлением тех в своем окружении, кто имел личный конфликт с Тимошенко", - заявил Шепф.

В свою очередь директор Центра европейских реформ Чарльз Грант заявил, что украинские бизнес-элиты не готовы к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. «Они теряют в краткосрочной перспективе. Если бы я был украинским олигархом, я бы сказал Януковичу: не подписывай!», - сказал Грант.

Вместе с тем руководитель подразделения политического планирования МИД Германии Томас Беггер призвал «держать двери открытыми для Украины».

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским содружеством по атомной энергии и их государствами-членами.