«АрселорМиттал Кривой Рог» получил квоту на импорт 90 тыс. тонн кокса до 2014 года

Министерство экономического развития и торговли Украины предоставило крупнейшему металлургическому комбинату «АрселорМиттал Кривой Рог» (АМКР), который входит в металлургическую корпорацию «ArcelorMittal», квоту на импорт 90 тыс. тонн кокса до 2014 года, говорится в сообщении комбината.

Согласно сообщению, АМКР в полном объеме получил квоту на импорт кокса, выделенную правительством Украины до 2014 года.

«Наш собственный кокс составляет сейчас около 45% от потребностей производства в АМКР. Еще 35% мы покупаем у других украинских производителей кокса, а 20% – импортируем с предприятий «ArcelorMittal» в Польше в рамках эффективной логистической цепочки. В Польшу из Кривого Рога мы поставляем железорудный концентрат, а оттуда везем кокс», - цитирует главу представительства АМКР в Киеве Владимира Ткаченко пресс-служба комбината.

По его словам, квота на импорт 90 тыс. тонн кокса с предприятий «ArcelorMittal» в Польше позволит в полной мере обеспечить производственные интересы АМКР.

Как сообщал УНИАН, в июле 2013 года Кабинет министров Украины установил для "АрселорМиттал Кривой Рог" квоту на импорт кокса на 2013 год в размере 210 тыс. тонн.

АМКР завершил 2012 год с чистым убытком в размере 2,9 млрд грн, в то время как в 2011 году получил чистую прибыль 2,1 млрд грн.

Справка УНИАН. Металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог», принадлежащий индийскому миллиардеру Лакшми Митталу, является крупнейшим производителем стального проката в Украине, специализируется на производстве длинномерного проката, в частности арматуры и катанки.

Производственные мощности предприятия, имеющего полный производственный цикл, рассчитаны на ежегодный выпуск более 6 млн тонн проката, около 7 млн тонн стали и более 6,7 млн тонн чугуна.

Основными рынками сбыта металлопродукции предприятия являются регионы Ближнего Востока, Африки и Европы.