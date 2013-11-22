Почти половина экспорта ОПК Украины направляется в Азию

В страны азиатского региона поставляется 45% экспортируемой продукции оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили УНИАН в пресс-службе госконцерна «Укроборонпром», об этом в интервью международному изданию «Defense World» сообщил генеральный директор концерна Сергей Громов.

«Крупнейшими партнерами Украины в сфере военно-технического сотрудничества является Индия, Ирак, Китай, Казахстан, Таиланд, а также Российская Федерация», - сказал Громов.

Он также добавил, что Индия является одним из ключевых партнеров Украины в сфере военно-технического сотрудничества.

По словам руководителя «Укроборонпрома», Украина и Индия имеют множество примеров такого сотрудничества.

«Один из таких примеров - контракт на ремонт и модернизацию самолетов Ан-32. Самым крупным контрактом в истории украинского-индийского военно-технического сотрудничества была сделка на сумму около 400 млн долл. на ремонт и модернизацию 105 машин Ан-32 индийских Военно-воздушных сил», - отметил Громов.

Он также акцентировал внимание на перспективах сотрудничества с украинскими судостроительными предприятиями.

«Наши предприятия способны производить суда различного класса и назначения. Производственные и технологические возможности концерна позволяют Украине модернизировать военно-морской и другие флоты по самым высоким мировым стандартам. Свидетельством этого является выполнение государственной программы строительства для ВМС Украины корабля типа «Корвет». Этот класс судов имеет значительный экспортный потенциал, вызывая интерес у ряда стран Азиатско-Тихоокеанского, Ближневосточного и Южноамериканского регионов», - отметил Громов.

Он также напомнил, что госконцерн «Укроборонпром» будет представлять продукцию предприятий украинского ОПК на 7-й Международной выставке сухопутных и военно - морских вооружений «Defexpo India 2014 » (г. Дели, Индия), которая будет проходить с 6 по 9 февраля 2014 года.

Как сообщал УНИАН, госконцерн “Укроборонпром” в январе-октябре 2013 года увеличил объем произведенной продукции, работ и услуг на 35% - до 9,5 млрд грн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Укроборонпром» в январе-июне 2013 года увеличил чистую прибыль до 410 млн грн по сравнению с 97,6 млн грн убытка за аналогичный период 2012 года.

Государственный концерн «Укроборонпром» рассчитывает расширить сотрудничество с Китаем в военно-промышленной сфере, в частности в судостроении, авиационной промышленности и производстве высокоточного оружия.

В ходе участия в Международном авиакосмическом салоне МАКС-2013 (Жуковский, Россия) «Укроборонпром» получил предварительные заказы на сумму около 200 млн долл.

Справка УНИАН. Государственный концерн «Укроборонпром» образован с целью обеспечения эффективного функционирования и управления субъектами хозяйствования государственного сектора экономики, которые осуществляют хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов и принимают участие в военно-техническом сотрудничестве.