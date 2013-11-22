Россия срочно формирует рабочую группу по промышленной кооперации с Украиной

Москва. Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин поручил к 25 ноября сформировать рабочую группу по организации промышленной кооперации с Украиной. Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter.

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«Поручил к понедельнику (25 ноября – УНИАН) сформировать рабочую группу по организации промышленной кооперации с Украиной, в том числе в сфере оборонпрома», - написал он.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной, Евросоюзом, Европейским сообществом по атомной энергии и их государствами-членами.

Также Кабинет министров Украины поручил Министерству иностранных дел совместно с Министерством экономического развития и торговли, Министерством промышленной политики образовать трехстороннюю комиссию с ЕС и РФ для разработки комплекса вопросов, направленных на восстановление утраченных объемов производства и направлений торгово-экономических отношений.