Евразийская комиссия начинает расследование в отношении арматуры из Украины

Москва . Евразийская экономическая комиссия – наднациональный орган Таможенного союза начала антидемпинговое расследование в отношении импорта прутков из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комиссии, такое решение было принято 20 ноября.

«Объектом расследования являются горячекатаные прутки из углеродистой и легированной стали, имеющие одинаковое сплошное круглое поперечное сечение по всей длине, кроме прутков из автоматной, быстрорежущей, инструментальной, шарикоподшипниковой и коррозионностойкой стали, кованных или после холодной деформации, а также полых прутков или прутков пустотелых для буровых работ (по тексту используется термин «прутки»)», - говорится в сообщении.

Расследование начато по заявлению ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», ОАО «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Северсталь» и ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат».

Такие прутки наиболее часто используются в строительстве для армирования бетона и в качестве заготовки для изготовления деталей.

Приведенные в заявлении сведения позволяют прийти к заключению о наличии демпингового импорта прутков из Украины в страны Таможенного союза.

В 2012 году импорт прутков из Украины увеличился на 69% по сравнению с 2010 годом. В 1 полугодии 2013 г. рост импорта прутков из Украины продолжился и составил 86% по сравнению с 1 полугодием 2012 г. Это происходило на фоне снижения темпов роста видимого потребления прутков в странах ТС до 11,5 %.

Доля импортных поставок из Украины в общем объеме импорта в ТС в 1-м полугодии 2013 г. составила 96 %.

В период с 1 января по 30 июня 2013 г. демпинговая маржа при поставках прутков из Украины в ТС составила 12,6%.

«Значительный рост импортных поставок из Украины по демпинговым ценам обострил ценовую конкуренцию на рынке Таможенного союза. Падение цен на украинские прутки в 1-м полугодии 2013 г. по сравнению с 1-м полугодием 2012 г. практически на 10% оказывало подавляющее влияние на цены производителей отрасли экономики ТС. Сдерживание цен привело к падению финансовых показателей: рентабельность продаж упала до отрицательных значений и производители ТС терпели убытки. Наличие доказательств вышеуказанных фактов является основанием для принятия решения о начале антидемпингового расследования в отношении прутков, происходящих из Украины», - говорится в сообщении.

Справка УНИАН: Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) создана решением Президентов Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан в конце 2011 года, как единый постоянно действующий регулирующий орган Таможенного союза и Единого экономического пространства (на сегодняшний день в состав входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан с возможностью присоединения других стран).

ЕЭК имеет статус наднационального органа управления. Организация не подчинена какому-либо из правительств трех стран. Решения Комиссии обязательны для исполнения на территории трех стран.

Основной задачей ЕЭК является обеспечение условий функционирования и развития Таможенного союза и Единого экономического пространства, а также выработка предложений по дальнейшему развитию интеграции.