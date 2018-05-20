Чистка Кабмина: желтая карточка «ахметовской команде»

В Украине, похоже, намечается кадровая чистка правительства. Причем это – не слухи, а публичное заявление на последнем заседании Кабмина премьер-министра Николая Азарова. Данное решение он озвучил после резкой критики президентом работы министерств регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, промышленной, социальной политики и экономразвития в ходе встречи с представителями Украинского союза промышленников и предпринимателей и Федерации профсоюзов. По мнению главы государства, проблемы в экономике, которые в последнее время особо обострились, вызваны не только мировым экономическим кризисом, но и неудовлетворительной деятельностью украинского менеджмента.

Таким образом, виновные в провале реформ найдены. «Я хочу четко заявить, что устранение внутренних факторов торможения экономического развития зависит исключительно от руководителей соответствующих министерств и ведомств… Я полностью согласен с жесткой критикой главы государства. Считаю, что пришло время сделать жесткие кадровые выводы относительно тех руководителей, которые несут ответственность за невыполнение поставленных перед ними задач», - подчеркнул Азаров.

Судя по акцентам критики президента, в первую очередь, «под раздачу» попадают Геннадий Темник – Минрегион, Наталья Королевская – Минсоцполитики, Игорь Прасолов – Минэкономразвития. Однако, не исключено, что кадровая перестановка может задеть и их кураторов – первого вице-премьера Сергея Арбузова (координирует действия Минэкономразвития, Миндоходов, Минагрополитики, МВД, Минсоцполитики, Минобороны и Минфина), а также вице-премьера Александра Вилкула (под его присмотром Минюст, Минрегион и Мининфраструктуры). Правда, если по Вилкулу, который считается в правительстве человеком Ахметова, такие возможные перестановки ударят, скорее, негативным образом, то, в случае с Сергеем Арбузовым стоит ожидать (если перестановки в Кабмине все-таки состоятся), скорее, усиления полномочий.

Между тем, на фоне рецессии в реальном секторе экономики, что провоцирует немалые бюджетные проблемы, предъявление претензий, к примеру, к Королевской, выглядит не совсем логично. Как и к Темнику. В реальности из «расстрельного списка» вопросы есть, пожалуй, только к господину Прасолову.

«Тут уместен пример советских времен. Тогда, если хотели «похоронить» чью-то карьеру, человека назначали министром сельского хозяйства СССР. Вот так и у нас быть министром социальной политики и ЖКХ, особенно когда есть проблемы с бюджетом, - поясняет политолог Михаил Погребинский. – Просто, подбирали момент, когда провести ротацию. Что касается Прасолова, то он абсолютно ничего не сделал. Нужно было подготовить экономику Украины к новой реальности в виду политических обстоятельств (подписания Соглашения с ЕС – УНИАН), которые вылились в проблемы с Москвой, а ничего сделано не было. И Минэкономразвития несет ответственность за это».

Погребинский считает, что список министров «под увольнение» будет расширен (президент, критикуя работу ряда ведомств, упоминал и Минпромполитики, которое возглавляет Михаил Короленко – УНИАН), а при кадровой смене в ключевых ведомствах «можно надеяться на улучшение ситуации».

«В целом, решение о кадровых перестановках не то, что своевременное, оно опоздало, как минимум, на полгода, тогда не было бы ситуаций, которые наблюдались на границе с Россией. Нужны новые люди с позитивными идеями, которые поддержало бы руководство страны», - считает политолог.

Политолог Вадим Карасев хоть и уверен, что вина Кабмина в нынешнем состоянии экономики – коллективная, но соглашается с тем, что она все же должна быть персонифицирована. «Кто-то же должен нести ответственность за те или иные промахи, провалы бюджетные, финансовые и в социальной политике», - отмечает Карасев.

Между тем, по его словам, «критика президента касалась в большей степени министров из команды Рината Ахметова. Очевидно, президент посчитал необходимым обозначить, кто является хозяином положения, и предупредить «ринатовцев» в Кабмине о персональной ответственности за экономическую ситуацию. Такие предупреждения являются дисциплинирующим воздействием. Это означает, что сейчас никто никого не собирается увольнять. Но предупредить – да, дисциплинировать – да».

Мнение Карасева подтверждает тот факт, что Янукович на встрече с представителями УСПП и Федерации профсоюзов заявил, что даст кадровые поручения Кабинету министров: «Я предупредил Азарова, чтобы завтра уже на правительстве все это было рассмотрено. Завтра, немедленно». Но на заседании Кабмина и по его итогам никаких приказов об увольнении, или хотя бы о выговорах, не последовало.

Политолог Тарас Березовец также отмечает, что в нагнетании кадрового вопроса не обошлось без «ахметовского» нюанса. «И Королевская, и Темник, и Прасолов – люди Рината Ахметова, причем прямые креатуры. А Темник имеет прямое отношение и к Александру Вилкулу (вице-премьер-министр – УНИАН). То есть, и Вилкула могут зацепить в этой связи. Решение о «неугодных» министрах принято на фоне того, что Ринат Леонидович был в последнее время главным промоутером евроинтерации Украины. Сейчас ситуация изменилась. Подписание соглашения – под большим вопросом. И если министры будут сняты, то можно утверждать, что никакой ассоциации с ЕС не будет. Если эти предположения оправдаются, то в Кабмин придут люди пророссийского направления», - считает Березовец.

Погребинский тоже связывает предполагаемую кадровую реформу правительства с подписанием Соглашения с ЕС, но в несколько иной интерпретации. «Сейчас главное, какое решение принимается на высшем уровне – к чему Украина готовится: подписать соглашение с ЕС, или не подписать. Если «не подписать», то – каким образом. То есть, мы уже определились, что целый ряд условий соглашения с ЕС нас не устраивает. Форс-мажорная ситуация, тем не менее, такое бывает. Но нужно разработать и предложить изменения этих условий, обозначить гарантии, которые мы бы хотели получить. К этому можно приурочить смену кадров в Кабмине, - считает Погребинский. – Если бы Николай Азаров, например, заранее знал, что для приведения экономики Украины под стандарты ЕС нужно 160 млрд евро, то, наверное, не стал бы еще недавно говорить о том, что Украина готова к подписанию Соглашения и никаких проблем нет. Кто-то же должен отвечать за ввод руководства страны в заблуждение».

Относительно того, кто может прийти в Кабмин, Погребинский отметил, что в кулуарах обсуждаются определенные кандидатуры, но назвать фамилии отказался: «Хорошие люди, и хочется, чтобы они заняли эти места, но прогноз может спалить фигуры».

Бессменный «дирижер»

В кулуарах ходят упорные слухи о том, что в списке «неугодных» может оказаться и сам Николай Азаров. К слову, его отставку с завидной регулярностью прогнозируют с 2011 года, но особенно тема обострилась в преддверии выборов в Верховную Раду (2012 год). Президент лично тогда подтвердил, что разговоры не беспочвенные – правительство требует обновления для активизации реформ. Затем, напомним, премьер и семь министров по итогам парламентских выборов прошли в ВР и написали заявления о сложении своих полномочий. Казалось бы, сейчас все и свершится. Но Азаров остался на своем посту. Послевыборная «чистка» Кабмина президентом завершилась «омолаживанием» чиновников высшего ранга. Не удалось «свергнуть» Азарова и парламентской оппозиции, которая с треском провалила задуманное в апреле текущего года. Затем назначение нового премьера прогнозировали в мае, мол, Азаров продержится на посту максимум до лета 2013 года. Этой версии даже сам премьер подыгрывал, утверждая, что «вечно премьером не будет» и «молодым нужно передавать опыт». Как идет передача опыта, широкой публике пока неясно, но очевидно, что это потребовало больше времени, чем предполагали недоброжелатели Азарова весной и летом этого года.

Уже заканчивается осень, а «закат» Николая Яновича так и не настал. Не дождавшись реализации своих предсказаний, эксперты стали «продлевать» срок его работы над «покращенням». Одной из причин «долголетия» Азарова называют «недозрелость» возможных преемников, не исключая при этом возникновения «особого толчка» - подписания Соглашения с ЕС. Это, якобы, вынудит президента пожертвовать верным соратником. А главное - для будущей карьеры претендента на пост премьера ассоциация с Евросоюзом станет мощным бонусом. А чтобы покрасивее преподнести нового спасителя страны, Азарову можно будет предъявить претензии по поводу состояния экономики Украины, которой, как никогда, предрекают коллапс.

Кстати, если рассматривать лишь провалы украинской экономики как причину для увольнения Азарова, то в данном случае занять его кресло – откровенное самоубийство. Но интрига, видимо, остается, раз политологи снова взялись за пророчества смены премьера.

«Судя по той информации, которой я обладаю, до конца года может состояться главная кадровая ротация – смена премьер-министра. Я фамилию назвать не могу, могу только уточнить, что это «высокий» человек из Партии регионов, но на сегодняшний день он не является членом правительства», - интригует Березовец.

Напомним, ранее эксперты среди кандидатов на пост премьера, не входящих в настоящее время в состав правительства, периодически называли секретаря СНБО Андрея Клюева.

Карасев придерживается противоположенного мнения. Он считает, что в ближайшее время никаких кадровых потрясений в виде отставки Азарова не будет.

«Сегодня премьер-министр удерживает кадровый и политико-экономический баланс в Кабмине между разными группами влияния. И в этом смысле роль Азарова – стабилизирующая. Причем, надо учитывать, что Кабмин сейчас – в основном, молодые и не совсем опытные министры. Это – люди амбициозные, их нужно сдерживать. Что и делает Азаров, достаточно опытный администратор, прошедший все ступени карьерной лестницы. Модератор и посредник между министрами и президентом, он нужен Януковичу», - подчеркивает Карасев.

В принципе, если Кабмин не «обновится» в ближайшее время – после подписания Соглашения об ассоциации с ЕС – то до президентских выборов серьезных кадровых ротаций ожидать не следует. К середине 2014 года менять кабминовскую команду поздно, тогда будет в разгаре президентская компания. «Да и полноценной замены действующим министрам нет. Нынешнее ядро правительства, несмотря на напряженную ситуацию в экономике, президента устраивает», - подытожил Карасев.

Нана Черная (УНИАН)