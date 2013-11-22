Беларусь недобрала 5,4% ВВП из-за ухудшения условий торговли калием и нефтью

Минск. Из-за ухудшения внешних условий торговли калием и нефтью Беларусь недобрала 5,4% ВВП.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщил премьер-министр Беларуси Михаил Мясникович, выступая сегодня на встрече с депутатами Палаты представителей и членами Совета Республики Национального собрания Беларуси.

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«Этот год был очень сложным, характеризующимся стечением неблагоприятных внешних условий и внутренних факторов. Ухудшились условия торговли в калийной и нефтяной сферах. По оценкам, за счет ухудшения внешних факторов мы недобрали 5,4% ВВП. В таких условиях, главное – сохранить коллективы, рынки, работать рентабельно», - подчеркнул Мясникович.

При этом он отметил, что если в 2010 году средняя заработная плата по стране составляла 408 долл., то по итогам нынешнего она составит 598 долл.

Мясникович также заявил, что у правительства есть видение программы, которая должна обеспечить достижение экономического роста в 2014 году.

Как сообщал УНИАН, отношения России и Беларуси осложнились после задержания в Минске гендиректора «Уралкалия» Владислава Баумгертнера, а также после объявления в международный розыск совладельца российской компании Сулеймана Керимова.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, комментируя 29 августа ситуацию с задержанием Баумгертнера, заявил, что Россия из-за этого может пересмотреть ряд вопросов двустороннего сотрудничества с Беларусью. В список входят сокращение поставок нефти, проверки продукции АПК и затягивание вопроса о новом кредите.

16 октября первый вице-премьер-министр Беларуси Владимир Семашко в ходе пленарного заседания XVIII Белорусского энергетического и экологического конгресса заявил, что в 2013 году объем поставок нефти в Беларусь из России, вероятно, будет меньше, чем планировалось.

Справка УНИАН. В соответствии с целевым прогнозом социально-экономического развития Беларуси, на 2013 год запланирован рост ВВП на 8,5%. В январе-октябре 2013 года ВВП в Беларуси вырос всего на 1,1%

В 2012 году ВВП республики вырос на 1,5% при целевом прогнозе 5-5,5%.

МВФ оценивает потенциал роста белорусской экономики в этом году на уровне 2,1%.